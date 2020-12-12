輝瑞新冠疫苗獲美國批准緊急使用　特朗普：24小時內開始接種

美國食品和藥物管理局12月11日公布，輝瑞製藥有限公司（Pfizer）和德國生物新科技公司（BioNTech）合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗已經獲得批准緊急使用。首批約290萬劑疫苗下周將分發到美國各地。

食品和藥物管理局表示，疫苗適用於16歲或以上人士。根據疾病控制和預防中心的指引，醫護和護養院院友預計將會優先接種疫苗。美國有約2,100萬醫護和300萬護養院院友。

總統特朗普（Donald Trump）隨即發布影片，指疫苗將會免費供應，而且已經開始運送，第一針將於24小時內施打，州長將決定接種先後次序。他表示，疫苗將會大幅減少死亡和住院患者數目。他提到，當「中國病毒」入侵時，曾承諾年底前將研發出疫苗，如今已經達到目標。

早前有報道指，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）向食品和藥物管理局局長哈恩（Stephen Hahn）施壓，要求於周五內批出許可，否則威脅將他解僱。哈恩隨後要求疫苗監管機構日內完成審批。

英國是率先批准緊急使用輝瑞疫苗的國家，並已經開始大規模接種。加拿大、巴林和墨西哥都已經批准使用。估計美國最快下周將批准使用來自莫德納公司（Moderna）的第二款疫苗。

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