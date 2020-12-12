新冠肺炎疫苗｜陳肇始︰疫苗自願接種　官員帶頭打疫苗絕對無問題

本港新冠肺炎疫情嚴重，政府公布與藥廠簽協議預購疫苗，料最快一批100萬劑下月(1月)到港，為中國科興生物（Sinovac）以滅活技術生產疫苗。 食物及衞生局局長陳肇始今早（12日）在港台《星期六問責》上表示，收到廠房臨床數據後，會交由本港專家檢視，確保疫苗安全、有成效才會購買，當局已展開緊急立法工作，以處理疫苗在香港註冊問題，亦正籌備接種安排，為市民自願形式， 不過優先群組包括醫護人員、院舍院友員工、60歲以上長者、及長期病患者，當中哪組別的接種次序仍未有定案。 對於公眾對疫苗安全抱疑，陳肇始指出，如政府官員帶頭打疫苗可以給予市民信心，「絕對無問題」。

政府公布與藥廠簽協議購買新冠肺炎疫苗。食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片／盧翊銘攝）

陳肇始強調，雖然已經和多間藥廠簽署預購協議，但疫苗來港後仍須待廠房提交臨床數據，包括臨床第三期試驗，確保安全及有品質保證，並會由衞生署轄下科學委員會檢視，才會最終購買。政府現時已開展籌備工作，包括為緊急使用疫苗立法處理註冊問題，及部署接種安排。

陳肇始表示，疫苗運輸及儲存工作會由公營醫療機構，包括衞生署、醫院管理局等作中央統籌，如有疫苗要冷藏在攝氏零下70度，至於向市民注射就可能會再找私人機構或私家醫生，由市民自願接種。政府計劃優先接種計群組為醫護人員、院舍院友員工、60歲以上長者、及長期病患者，涉及約300萬人，惟當中哪個組別最先接種，仍未有定案。長者群組有180萬人，陳肇始相信，會由年紀最大先接種。

當然如果大家從一個好驚嘅態度，我哋（打）都無問題嘅

對於外國有注射疫苗案例出現副作用，陳肇始指本港向有就流感疫苗都有機制，如有重大事故就會調查，有不良反應向衞生署報告及追究廠商，今次為新冠肺炎引入疫苗會有同樣機制。對於公眾對內地生產疫苗安全存疑，陳肇始指，大家對任何疫苗都有信心問題，可能有些人會卻步，政府會盡量將資料公開透明及加強公眾教育。

被問到會否為市民安心，由政府官員帶頭打疫苗，陳肇始表示「當然如果大家從一個好驚嘅態度，我哋（打）都無問題嘅、絕對無問題！」不涉及官員優先，能令市民安心亦可作宣傳，正如往年流感疫苗，都會由她作為官員、署長及醫管局等「都會帶頭打」。

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科興生物100萬劑滅活疫苗1月到港

港府與兩間疫苗製造商達成協議，各供750萬劑疫苗，包括中國科興（Sinovac）以滅活技術生產疫苗，料最快下月到港；及由內地復星醫藥引入的德國BioNTech和美國輝瑞（Pfizer）合作的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，料明年第一季到港，分別首批供應100萬劑。另外，英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學共同研發的不可複製性病毒載體疫苗，政府將採購 750萬劑，預計最快明年下半年供港。

聽眾轟：你每一次檢測，一係唔見資料、一個得個亂字

聽眾陳先生致電該節目批評陳肇始，並斥檢測安排混亂，「你知唔知個風險呢，係由於你、陳肇始，香港人之恥處理不當造成咁嘅局面，我唔知你係咪醫生出身啦，但你每一次檢測呢，一係唔見資料、一個得個亂字。」陳先生並促請有疫苗到港時，港府可以預先向市民交代「點樣安排去打針、邊班人打針。」希望有關安排透明。

陳肇始回應指，現時已有14個常設社區中心，今個星期會多5個，亦多區設流動採樣亭，如留深喉唾液樣本包都有解說，有疑問可向衞生署職員查詢，至於疫苗正籌備立法及接種工作，承諾安排一定會清晰。

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