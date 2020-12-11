黎智英被捕｜英國歐盟均表達關注事件　英方促港府停止針對民主派

壹傳媒集團創辦人黎智英12月11日遭香港警方加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，案件於12日審理。事件引起國際社會關注，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的發言人對港府針對民主派人士感到憂慮。歐盟對外事務部亞太區總監古納維剛（Gunnar Wiegand）同日也發文稱關注事件。

約翰遜的發言人表示，英國對於港府專注向像黎智英等民主派人士採取法律行動感到非常憂慮，指英國方面已經向港府提起事件，並繼續透過高層遊說對方停止針對民主派聲音的舉動。

警方國安處人員在8月10日拘捕黎智英、其兩名兒子，以及4名壹傳媒集團高層，並指控他們涉嫌干犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「串謀欺詐」及「煽動」等罪行。直至12月2日，黎智英被正式落案控告詐騙罪，案件於3日提堂，法官拒絕讓黎智英保釋，黎現正在荔枝角收押所還押。

歐盟對外事務部亞太區總監古納維剛同日在社交網站發文，他稱黎智英遭港區國安法的罪名起訴，這一進展是令人關注香港公民社會與民主聲音的另一事件。

The charges against activist Jimmy Lai under the #nationalsecuritylaw are another concerning development for Hong-Kong's civil society and pro-democracy voices — Gunnar Wiegand (@WiegandEU) December 11, 2020

消息指，黎智英涉嫌在Twitter帖文，並接受外國傳媒訪問時，曾經呼籲外國抵制香港及制裁香港的官員，因而被加控一項「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。