新冠肺炎｜87歲男死後於殮房確診　生前曾到新光宴會廳飲茶

新冠肺炎持續在港爆發，今天（12日）再增69宗個案，當中一名確診者（87歲男子）在12月初已經去世，因為其家人確診，當局再追查下發現這名87歲男子12月2日於家中離世，送入富山殮房，在殮房驗到的樣本呈陽性。 這名男死者生前曾到新蒲崗的新光宴會廳飲茶，該場地是早前歌舞群組聚會地點之一，但未能確定男死者是否該群組，需再調查他到訪的日期等資料。 另外，一名97歲女子昨天在家昏迷，送入伊利沙伯醫院急症室搶救，其後送到內科病房，晚上才發現初步陽性，該女子病情再度惡化，凌晨離世。

一名男死者生前曾到新蒲崗的新光宴會廳飲茶，該場地是早前歌舞群組聚會地點之一，但未能確定男死者是否該群組，需再調查他到訪的日期等資料。(資料圖片／李澤彤攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，第7384宗個案是一名87歲男子，他沒有病徵，但在12月2日時，被家人發現他「起身時不清醒」，當場死亡，由救護人員送入富山殮房。而他的家人自12月2日開始咳嗽，翌日求醫，其後確診，當局追查後發現這男子已離世，在殮房檢測呈陽性。

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另外，一名97歲女子昨天在家昏迷，傍晚由救護車送入伊院急症室，在搶救室做心肺復甦及插喉搶救，醫護為她做鼻咽拭子採樣檢測，其後轉入內科病房，由於恩恤原因，讓她女兒探病15分鐘，至晚上10時得悉她初步確診，安排轉入隔離病房，她病情再惡化，至凌晨死亡。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生稱，該女死者已接駁呼吸器，呼吸經密閉式機械系統過濾病毒，雖有3名同格病人，但不會列為密切接觸者，不需檢疫，急症室及病房職員有穿PPE，她女兒都有戴外科口罩，事件中無人是密切接觸者，醫院會監察病人及職員健康。

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