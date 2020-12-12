復星醫藥：供港新冠疫苗產自歐洲　藥劑師：乾冰保存可放飛機15天

特首林鄭月娥昨天（11日）公布，將會有兩款疫苗於明年首季內抵港，其中一款是輝瑞、BioNTech及復星醫藥的mRNA疫苗。不過，昨晚政府的新聞稿又指該款疫苗由復星與BioNTech合作研發，輝瑞只是香港以外地區的合作夥伴，不少市民質疑是否代表該款疫苗實際上由內地企業復星醫藥生產。 復星醫藥今天（12日）回覆，指即將供港的疫苗由BioNTech在歐洲生産，直接運抵香港。食物及衞生局晚上亦確認，該款疫苗將於歐洲生產。 市民關注mRNA疫苗需存放於攝氏零下70度的環境，如何可以運送到港？有藥劑師指，只要用乾冰封存mRNA疫苗，最多可以在飛機等常溫環境存放15天。復星醫藥也稱，疫苗會放置在一個可控制溫度及具全球定位系統（GPS）功能的溫度感應器冷藏運輸裝置，利用乾冰來維持攝氏零下70度。

BioNTech有份研發的mRNA疫苗。（BioNTech twitter 圖片）

政府昨天的說法前後不一，不少市民質疑港府購買的mRNA疫苗是否由內地企業復星醫藥生產。食物及衞生局局長今早在電台節目被問到此事時，指政府主要是與復星醫藥商討疫苗協議，而復星的合作伙伴是BioNTech。她稱該款疫苗是由復星、BioNTech、輝瑞共同研發，而生產地是歐洲。

復星醫藥晚上回覆《香港01》查詢，指根據香港政府公布，其將從復星醫藥採購一批「復星新冠疫苗」，該疫苗是由復星醫藥和德國BioNTech全球合作開發的mRNA核酸疫苗。即將供應予香港的復星新冠疫苗由BioNTech在歐洲生産，直接運抵香港。

復星醫藥表示，即將供應予香港的復星新冠疫苗由BioNTech在歐洲生産，直接運抵香港。 （復星醫藥網頁圖片）

BioNTech有份研發的mRNA疫苗。（BioNTech twitter 圖片）

復星醫藥續指，該款疫苗會放置在一個可控制溫度及具全球定位系統（GPS）功能的溫度感應器冷藏運輸裝置，利用乾冰來維持攝氏零下70度。當疫苗抵達香港的中央儲存倉，就會儲存於攝氏零下70度的雪櫃，在儲存倉解凍後，會由維持在攝氏2至8度的冷凍貨車運抵接種場所。疫苗在接種場所的藥物雪櫃（攝氏2至8度） 儲存，可儲存5天。復星表示，疫苗將因應需求每天從香港的中央儲存倉運送至各個接種場所。

（復星醫藥網頁圖片）

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，據他了解，疫苗會放於一個儲存箱內，再用乾冰把箱封存，令疫苗可在常溫環境保存5天，其後最多可再添兩次乾冰，換言之用這種方式，最長可以在飛機等環境保存疫苗15天，「之後就一定要放返入攝氏零下70度雪櫃。」

他稱，攝氏零下70度就如同南極冬天的平均溫度，因此該款疫苗的儲存問題的確較為複雜，但非不能解決，復星現時正採購大型雪櫃，毋須動用到貨艙作貯藏。另外，該種疫苗需要稀釋使用，只要注入生理鹽水，便可「一份變五份」，非繁複的工序。

科興生物的滅活疫苗。 （科興生物網頁圖片）

崔俊明續指，該款疫苗研發及大量生產的速度都十分快，免疫反應強，目前數據顯示除了對成人有95%的有效率外，對12歲至16歲人士都有效，副作用約為3至5%，包括疲憊、頭痛、針口紅腫等。

他補充，mRNA疫苗的原材料來自BioNTech，而該公司與輝瑞在歐美合共有5個廠房，相信供港疫苗會來自德國或比利時廠房。他稱，疫苗是由三方共同研發，但復星在內地做臨床試驗的疫苗也來自BioNTech，而非復星在內地製造。

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+ 8 + 8 + 8

至於港府採購了的另一款疫苗—科興生物的滅活疫苗，崔俊明指該疫苗由猴子細胞培植出來，優點是研發容易、所製造的抗體較強，但由於該款疫苗會把病毒殺死，再注入人體，需要培植大量病毒出來，再用熱力或化學物質將其殺滅。該款疫苗仍未有第三期臨床測試的初期報告，進度較BioNTech的疫苗為慢。