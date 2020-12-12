新冠疫苗｜港府購750萬劑復星疫苗　18歲至85歲先打得？

港府昨宣布與3間疫苗生產商達成預先採購協議，訂購新冠肺炎疫苗，其中包括德國藥廠BioNtech與復星醫藥（2196）的mRNA疫苗，將為港供應750萬劑，首100萬劑最快明年首季來港。

根據聯交所公告顯示，復星醫藥旗下復星醫藥產業，於今年3月獲德國BioNTech SE授權，在中國大陸及港澳台地區獨家開發、商業化其專有的mRNA 核糖核酸技術平台，研發針對新型冠狀病毒的疫苗產品—新型冠狀病毒mRNA疫苗（BNT162b1）。

復星醫藥於11月12日的公告內指，BNT162b1主要用於18至85歲人群預防新型冠狀病毒。（聯交所）

主要用於18至85歲 預防新冠病毒

公告內容提到，該疫苗為預防用生物製品，擬主要用於18歲至85歲人群預防新型冠狀病毒。截至今年7月中，疫苗分別仍在德國、美國處於 I 期臨床試驗中；而全球範圍內尚無基於mRNA 技術平臺研發的預防性疫苗獲得上市批准。

直至今年11月中，BNT162b1疫苗開始在於中國境內開展 II 期臨床試驗，而該疫苗分別在美國、德國、阿根廷、巴西、南非和土耳其等國已經處於 III 期臨床試驗中，並獲得美國食品藥品管理局快速通道審評認證。

德國BioNtech疫苗採用新研發的mRNA核糖核酸技術，即先取得病毒基因數據，再合成為帶有病毒基因的mRNA，注射入人體內後，體內細胞獲得指示製作病毒蛋白，繼而可觸發免疫反應。