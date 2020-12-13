張建宗：社交距離措施需持續一段時間　會研究如何支援重創行業

新冠肺炎疫情至今仍未息止，政府早前宣布縮短食肆堂食時間、規定食肆一桌二人和顧客人數上限為一般座位數目的一半、關閉13類處所等；政務司司長張建宗指收緊社交距離措施有可能需要持續一段時間，政府會研究如何向受措施重創的行業提供支援，尤其是被勒令停業的處所。政府會盡快公布有關詳情。

張建宗指，政府會研究如何向受社交距離措施重創的行業，提供進一步支援，尤其是被勒令停業的處所，政府會盡快公布有關詳情。(資料圖片)

採取更嚴厲和更精準防疫抗疫措施 務求「清零」

張建宗今(13日)於網誌表示，面對持續嚴峻的疫情，香港特區政府堅守「外防輸入 內防反彈」的策略，採取更嚴厲和更精準的防疫抗疫措施，務能達到「清零」；他指求大幅遏制人流，堵截病毒在社區傳播，政府早前已縮短食肆堂食時間、規定食肆一桌二人和顧客人數上限為一般座位數目的一半、關閉13類處所；同時由12月11日起增加違反「限聚令」、「口罩令」，以及不遵從「強制檢測指示/公告」的定額罰款至5,000元。

截至12月11日，共有82人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多三個月或罰款15,000元不等；而面對收緊社交距離措施有可能需要持續一段時間，就某些特定行業帶來衝擊。政府會研究如何向受有關措施重創的行業提供進一步支援，尤其是被勒令停業的處所。政府會盡快公布有關詳情。

市民應暫停社交活動和家庭聚餐



他指，防疫絕非靠運氣，市民的防疫意識和行動至為重要，呼籲市民，在這非常時期，應暫停社交活動和家庭聚餐。畢竟居家抗疫會確保有一個平安和健康的冬至及聖誕節。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼