指定隔離酒店｜最早可於周五開始運作　12.21抵港人士須入住

第四波疫情持續，政府要求由本月22日凌晨起，從海外抵港人士需入住36間指定的檢疫酒店。政府發言人今日（13日）表示，如果指定檢疫酒店能完成有關凖備工作，可提早於周五（18日）開始運作。另外，當局亦提早至要求12月21日抵港人士，出發前必須預訂指定檢疫酒店，否則不會獲准登機。

政府發言人表示，如指定檢疫酒店能完成有關凖備工作，包括達到政府的防疫要求，及只有接受檢疫人士入住，可提早於本月18日開始，以指定檢疫酒店模式運作，政府亦會於本月18日起，安排專車從機場及位於華逸酒店的等候檢測結果中心，接載返港人士前往36間指定檢疫酒店。

政府發言人今日（13日）表示，如果指定檢疫酒店能完成有關凖備工作，可提早於周五（18日）開始運作。（資料圖片）

發言人又指，由於航班延誤或檢測等候結果需時，於12月21日的抵港人士，未必可同日入住酒店，故政府將規定故亦提早要求當日抵港人士，必須預訂指定檢疫酒店，否則不會獲准登機，以避免出現混亂。



發言人說，部分酒店表示可提早以指定檢疫酒店模式運作，政府現正與酒店聯繫，待確定可提早運作的酒店數目後，會公布相關資料，計劃全面實施日期仍維持在12月22日，屆時所有36間指定檢疫酒店，必須只接待進行檢疫的客人。

36間指定檢疫酒店名單▼