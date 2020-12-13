指定檢疫酒店｜聶德權：部分提早本周五提供服務　政府將安排專車

第四波新冠肺炎疫情持續，政府要求由本月22日起，從海外抵港人士需入住36間指定的檢疫酒店。公務員事務局局長聶德權今日（13日）於電視節目表示，「指定檢疫酒店」計劃在公布後反應不錯，有個別酒店更表示，可提早改為檢疫酒店。 他續指，會再了解有多少酒店準備於周五（18日）變為檢疫酒店，之後將資料上載至網站，方便返港人士預訂；政府亦會於周五，在機場安排專車，接送返港人士到指定檢疫酒店，初步計劃一共有5條路線，涵蓋全數36間酒店，日間每半小時一班。

聶德權表示，有個別酒店希望可於22日之前，改為檢疫酒店。（資料圖片／鄭子峰攝）

聶德權今日於無綫電視節目《講清講楚》表示，36間指定檢疫酒店可提供1.2萬房間，相信有足夠房間，屆時海外返港人士，都需入住指定酒店檢疫。他透露，近日有個別酒店表示，已準備好改為檢疫酒店，完成防疫設備要求，亦已清空非檢疫住客。



他續指，會再了解有多少酒店已準備好於本周五改為檢疫酒店，之後將相關資料上載至網上，供即將回港的人士參考。他重申，計劃於22日全面實施，屆時其他酒店不可接收檢疫人士；檢疫酒店亦不可接收非檢疫人士。他又稱，於21號抵港的人士，應預訂檢疫酒店，以免因航班延誤等問題，以致22號才抵港；航空公司亦應檢查旅客是否已預訂檢疫酒店。

▼36間指定檢疫酒店名單▼

專車接送安排亦可於周五提供

聶德權又稱，專車接送安排亦可於周五(18日)提供，計劃下初步預計設5條路線，日間每半小時一班車，行車路線涵蓋全數36間酒店。他表示，與指定檢疫酒店簽署了為期兩個月的合約，會視乎全球疫情，及酒店的運作情況，再決定是否延長合約。

屆時由酒店決定住客可否叫外賣 僅可送到酒店大堂

另外，過往有外賣員，將食物送到檢疫人士的房間。聶德權表示，計劃下酒店已提供每日三餐，檢疫人士亦不可離開房間，屆時由酒店決定住客可否叫外賣，但外賣員亦只可將外賣送到酒店大堂。