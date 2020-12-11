新冠肺炎｜特定檢疫酒店22日起供1.2萬房間　四百至三千元一晚

政府日前發信邀請酒店及單式賓館申請成為指定隔離酒店，供海外留學生回港過聖誕時檢疫，並冀以一萬房間為目標，約要20至30間酒店參加，並將於22日實施， 參與酒店有六成訂價介乎500元至1,000元，最平為賓館收400元包三餐，最貴有五星級酒店收3,000元一晚。

有多五星級酒店列入名單，包括香港置地文華東方酒店、香港嘉里酒店、香港喜來登酒店及帝樂文娜公館等。

尖沙咀喜來登酒店參加特定檢疫酒店計劃。（資料圖片/余俊亮攝）

（酒店網頁圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，由本月22日零時零分起，到港旅客到達本港機場並接受本港專人採樣咽喉、鼻鼻腔拭子合併樣本後，將會被安排乘搭指定交通，到達特定檢疫酒店進行14日的強制隔離。

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聶德權又指，早前港府邀請本港酒店及賓館參加有關計劃，並有100間酒店、旅館參與，現時有36間酒店的12000間房間被列入在內，參考過去由機場返港人數推算,相信數目 可照顧強檢人士需求, 1.2萬間房價包3餐, 300幾元非套房到數千蚊套房不等,分布不同地區。

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