泰林第二代後人妻與女友爭產　官裁中風前遺囑有效　妻與兩兒勝訴

已結業多年的泰林電器，其創辦人的長子林作為於2005年去世，其妻子和兩名兒子，和林的同居女友對簿公堂，爭奪林約2億元的遺產，而。案件經早前審訊，高等法院法官今(14日)頒下判辭，裁定妻子和兩名兒子一方勝訟。法官裁定，林於中風前訂立、把遺產給妻子和兩名兒子的遺囑有效。

未付贍養費離婚未辦妥

原告林蔡惠英，其兩名兒子林偉力和林偉健，被告為譚雪梅。林作為於1994年和林蔡惠英辦理離婚，但因林作為未有按法庭頒令，支付3900萬元的贍養費，離婚手續仍未辦妥。而他與譚於1986年已一同生活，兩人育有三名子女。

享家族物業三分一業權

泰林電器創辦人林球1965年去世後，林作為管理家族生意。林和家人持有多個物業，包括泰林在佐敦旗艦店原址、旺角奶路臣街和海外物業。而林作為的遺產，為該些物業的三分一業權。

林於1995年中風，離開公司管理層。由於財困，林向共同持有物業的母親和胞弟，提議變賣物業，但遭拒絕，而林於2003年被頒令破產。

事件的經過。(詳看下圖)

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曾定三份遺囑起爭議

此外，林於1987年已訂立第一份遺囑，把遺產分給蔡和兩名兒子。他在1999年訂立第二份遺囑，把遺產給予譚。但他之後遺失第二份遺囑，遂於2005年訂立內容相同的第三份遺囑。林於2005年死後，律師找回第二份遺囑。

惟原告質疑林訂立第二和第三份遺囑時的健康情況及行為能力，要求頒令第一份遺囑有效。

官認為只有第一份遺囑有效

法官今在判辭指，認為林作為於訂立第二和第三份遺囑，沒有相關行為能力。法官亦頒令，第一份遺囑有效。

案件編號：HCAP 5/2015