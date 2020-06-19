泰林爭產案｜女友指與林作為中風後被家人迫退休　林曾因此而好嬲

泰林電器第二代掌舵人林作為去世後，其遺孀與同居女友就其約二億元的遺產對簿公堂。案件今(19日)在高等法院續審。同居女友譚雪梅供稱，她於80年代與林作為相戀並同居後，林便沒有再返回元配的家，她亦為林育有3名子女。她又指林中風後，被家人迫他退休，林因此而好嬲，其弟林作禮稱林可回公司當顧問，惟林只當了數月顧問便沒有再做下去。

原告林蔡惠英，其兩名兒子林偉力和林偉健，被告為譚雪梅（下稱：譚）。原告和死者林作為於1994年辦理離婚，但至林作為於2005年去世，離婚手續仍未完成。

林作為（下稱：林）曾於1987年訂立遺囑，把遺產留給三名原告。林於1999和2005年訂立第二和第三份遺囑，把遺產分予譚。而原告質疑林訂立第二和第三份遺囑時的狀況，要求法庭認證1987年所訂的遺囑為真遺囑。

被告譚雪梅稱80年代與林作為同居後，林便沒有返回元配的家。(朱棨新攝)

八十年代與林同居並育有3子女

譚雪梅作供時透露，她於1985年認識較她年紀大18年的林，兩人之後同居。於1987年，當時24歲的譚為林替誕下女兒林偉婷，又指自兩人相戀後，林「無番去佢屋企」，譚之後再為林作為誕下兩名兒子。連同與蔡惠英所生的兩名兒子，林共有5名子女。

指家人迫林退休

譚續指，林於1995年中風後，亦不想退休。但「一班屋企人」卻勸喻他退休，譚稱林覺被迫退休好嬲，便勸解林。她指林退休不但失去每月20多萬的收入，亦「掛住幾百個伙計」。林的胞弟林作禮曾表示林退位後，仍可任公司顧問。惟林作向譚預期，他擔任顧問的時間將不會很長。林最終擔任顧問僅數月。

譚於2002年帶林到深圳居住，由於子女在加拿大讀書，譚大多時間在加拿大。林於2005年回港入住老人院，並於同年去世。

林作為的女兒林偉婷稱，二叔林作禮似是父親的仇人。(朱棨新攝)

原告指林生前皮膚潰瘍

原告的律師指，林於2005年多番入院，醫療報告指林的皮膚潰瘍，身體長出瘡，發出惡臭，不能自行進食和如廁。而林的死因則為因長出的瘡潰爛，產生毒素，最終引致引致敗血症不治。原告質疑，林的情況因欠缺照顧所致。譚回應指，林「唔會無人理」，又指他的病況因抵抗力下降。

女兒指二叔好似父親的仇人

此外，譚的長女林偉婷作供並接受原告律師盤問。原告質疑林作為去世後，被告一家未有即時告知原告，當時泰林仍未結業，林偉婷可以到泰林找原告一家。林偉婷庭上說：「二叔（林作禮）好似我Daddy仇人。」因此當時未有到泰林。

案件編號：HCAP 5/2015