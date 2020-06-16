泰林爭產案｜二代傳人中風後改家產留女友　妻質疑遺囑成效興訴

已結業多年的泰林電器，其創辦人的長子林作為15年前去世後，其妻子和兩名兒子，為爭奪林約2億元的遺產，而林的同居女友對簿公堂，案件今(16日)在高等法院開審。同居女友一方先陳詞，指林作為中風後曾訂立遺囑，由同居女友繼承遺產。惟妻子質疑林訂立該些遺囑時的狀況，要求法庭頒令他中風前的遺囑才有效，把遺產給予妻子和兩名兒子。據悉，林作為的遺產約價值2億元。

原告林蔡惠英，其兩名兒子林偉力和林偉健，被告為譚雪梅。原告稱持有林作為於1987年所訂立的遺囑，現要求法庭認證該遺囑有效。

家產包括彌敦道全棟物業及舖位

被告先作陳詞，指林作為(下稱：林)是泰林電器創辦人林球的長子，林球1965年去世後，林接手管理家族生意。林和家人持有多個物業，包括彌敦道310號全棟、312號部份樓層，和奶路臣街兩個舖位。

泰林創辦人的第二代傳人林作為死後，其妻子與生前同居女友就其家產而對簿公堂。(資料圖片)

林於1995年中風，他之後亦離開公司管理層，辭去董事職務。由於財困，林向一同持有物業的母親和胞弟，提議變賣物業，但遭拒絕。林於2003年被頒令破產。

未支付妻子全數贍養費

此外，林於1994年和林蔡惠英辦理離婚，但因林未有按法庭頒令，支付全部3900萬元的贍養費，只支付當中的1000萬元，離婚手續仍未辦妥。他與譚於1986年已一同生活，兩人育有三名子女。

林早於1987年已訂立第一份遺囑，據悉該遺囑是把遺產分給三名原告。他在1999年訂立第二份遺囑，把遺產給予譚。由於他之後遺失第二份遺囑，遂於2005年再訂立第三份遺囑，內容相同。林於2005年死後，律師找到第二份遺囑。

原告質疑林訂立第二和第三份遺囑時的能力，要求頒令第一份遺囑有效。

案件編號：HCAP 5/2015