居屋2020｜攪珠結果今日出爐　白表單身人士抽中首籤亦未必可揀樓

今期推售的四個居屋屋苑，分別鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉及7,047個單位。房委會合共收到23.6萬份申請，今日（14日）已完成攪珠程序，中籤者預計將會於明年5至6月開始揀樓。 雖然白表的比例已增加，但《香港01》計算後，白表單身者抽中第一個號碼（18號），也未必等於「中獎」，僅得34%機會有得揀樓，而綠表單身者的競爭相對較少，抽中頭四個號碼仍有機會揀樓。

今期居屋已截止申請，今日完成攪珠程序。（資料圖片／張浩維攝）

首10個攪珠號碼依次序為18、79、07、11、51、08、17、02、97、00。由房委會發出的確認書編號的最後兩個數字，便是對應攪珠的號碼，假設號碼是18，代表你有機會於第一組揀樓。

白表競爭激烈 47人爭一單位

房委會指出，今次收到23.6萬份申請，其中綠表申請有3.3萬份，白表則有20.3萬份申請。今期居屋的綠白表比例為4比6，換言之，白表申請超額認購約46倍，平均47人爭一個單位；而綠表則超額申請約9.7倍，平均約11人爭一個單位。

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抽中首籤白表單身人士僅34%可揀樓

此外，今期居屋中，單身人士共有12.8萬份申請，白表佔12.18萬，綠表佔6,600份。由於一人申請者獲預留700個單位，在綠白表4比6的比例下，即綠表及白表分別可獲280個及420個配額。

按此計算下，即使抽中首籤的白表單身人士，最終只得約34%機會可揀樓。而綠表單身人士則有較多機會可揀樓，抽中頭四個號碼，即18、79、07、11的綠表單身人士，都可以揀樓。

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白表家庭頭四個號碼大機會中

至於家庭申請則合共有10.76萬宗，白表佔8.12萬、綠表佔2.64萬。由於房委會未能提供綠、白表「家有長者」組別申請者人數，故現階段只能計算撇除「家有長者」配額制的因素下，所有綠表家庭的申請人，頭9個號碼很大機會揀樓；至於白表家庭，則是頭4個號碼最大機會揀樓。

黃碧如主持攪珠儀式，首5個中籤號碼，分別是18、79、07、11、51。

今期居屋的攪珠儀式已完成，圖為所有中籤號碼的排序。

但倘若計及「家有長者優先選樓計劃」配額，即不論綠、白表的申請者，只有屬「家有長者優先選樓計劃」的家庭可獲優先揀樓，即使號碼「穩中」，都要視乎申請組別的選樓次序。不過，自房委會10月截止申請後，事隔兩個月當局仍未能提供「家有長者」綠、白組別的申請人數。