居屋2020｜攪珠結果揭盅　頭5個號碼：18、79、07、11、51

今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉及7,047個單位。房委會今日（14日）上午10時30分舉行攪珠儀式，以電腦抽籤決定申請者優先次序頭5個號碼分別是18、79、07、11、51。

黃碧如主持攪珠儀式，首5個中籤號碼，分別是18、79、07、11、51。

攪珠儀式今年首次由房委會資助房屋小組主席黃碧如主持，但受疫情影響，改以網上直播形式舉行。



首5個中籤號碼，分別是18、79、07、11、51。第6至第10個號碼，則是08、17、02、97、00。申請者稍後可對照房委會早前已發出的「申請書編號」，對照最尾的兩個數字，便知自己是否有機會「上車」。

黃碧如主持攪珠儀式，圖中為首十個中籤號碼。

今期居屋的攪珠儀式已完成，圖為所有中籤號碼的排序。

此外，房委會今日亦為白居二進行攪珠儀式。白居二首5個中籤號碼，分別是80、53、85、90、35。第6至第10個號碼則是89、64、14、09、99。

白居二的攪珠結果，圖為所有中籤號碼的排序。

▼即睇今期新居屋▼

+ 19 + 19 + 19

+ 3 + 3 + 3

今期居屋於10月截止申請，房委會早前曾宣布，連同網上申請及親身交表，暫累計收到23.6萬份居屋申請，暫超額認購32.4倍。不過，因尚未計及日內會收到的郵遞申請，料數字會較上述公布數字多。至於白居二申請，則收到11.7萬分申請。



今期出售的4個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉及7,047個單位，售價介乎117萬元至489萬元。