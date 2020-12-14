「岳」少年就拒捕罪上訴　指警揮警棍擊頭不屬正當職務　官押後判

身穿印有「岳」字上衣的19歲少年，去年在北角用棍襲擊警員後被指拒捕，在裁判署就數項罪名被判入獄10個月。但他稱被捕時警員曾用警棍擊打其頭部，認為警方使用不當武力，今(14日)在高等法院就其拒捕罪提出上訴。他的代表律師陳辭時指，若有警員毆打少年的頭部，便不屬正當執行職務，這亦能解釋為何少年會在電光石火間捉著警員手上的警棍；惟控方卻指少年頭部傷勢可能是他早前跌倒時弄傷。法官押後裁決。

上訴人為陳以晉（19歲，香港專業教育學院學生）早前在東區法院承認襲警及藏有攻擊性武器罪，另在審訊後裁定拒捕罪成。案情指，警員去年9月15日在北角七海商業中心外追捕數名人士時，陳突拿出伸縮棍襲擊督察馬智聖，其他人趁機逃脫，多名警員合力想制服陳，他作激烈反抗，包括抗拒警員莫淯麟的拘捕，最終被制服。陳早前就3項罪名被判囚10個月。即使上訴失敗，他於本年12月31日便刑滿出獄。

上訴人陳以晉因3項罪名被判入獄10個月，他最快會於今年12月31日刑滿出獄。(資料圖片)

陳今由大律師關文渭代表，關指陳在事件中頭部受傷流血，其醫療報告指傷勢屬線性裂傷，這與警棍所造成的傷勢脗合，惟4名作供警員均未能道出誰曾打陳的頭，也沒法解釋陳的傷勢。但原審官卻信納警員證供，指是陳頑強抵抗而造成。

警員打陳頭部不屬正當執行職務

關認為，原審官未能充分考慮陳頭部傷勢對警員證供的影響，又認為原審官指辯方沒指出傷勢如何造成，這說法有如將舉證責任指向辯方，關直言作為被告的陳，沒責任證明誰打他的頭。法官張慧玲質疑，辯方至少可指出傷勢由警員以警棍造成，關同意。

關續指，若有警員毆打陳的頭部，便不屬正當執行職務，而陳在電光石火間捉著警棍的動作，亦可能有合理辯解。

事件發生經過。(詳看下圖)

使用警棍涉及行駛公權力

張官質疑，會否有機會警員在混亂間打中上訴人頭部，而警員也不知？關反駁，若有警員揮打警棍時誤中陳的頭，有關警員「一定知」，因使用警棍涉及行使公權力，是一件非常嚴重的事，警員必定要清楚自己如何使用警棍，並要向法庭坦白。不過，關同意警員被陳襲擊後，轉身追捕陳時，亦屬正當執行職務。

律政司指逃跑時跌倒受傷

律政司的代表卻反駁稱，陳在較早時間曾與警員在停車場對打，之後轉身逃跑時曾倒地，陳的頭部曾向後方跌，質疑傷勢在此時造成，這亦與陳頭部傷勢較相符，又指傷勢應是在事件發生較早階段造成，而非警員將陳制服在地下後發生。此外，原審時辯方從未指出頭部傷勢如何造成，亦未有指警員用警棍打陳的頭部。

法官押後裁決。

案件編號：HCMA251/2020