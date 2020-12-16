非禮猥褻非華裔女童　龍緯汶被判囚32個月　官：沒有愛只有性

為少數族裔爭取權益的男子龍緯汶，利用職便非禮受助家庭中的6歲女童，包括摸她私處、進行拍攝，警方調查後，更發現他手機中有一名3歲女童為他手淫的片段，他早前承認非禮等7罪，求情時解釋對6歲女事主有強烈愛意，以為女童長大後會與他成為情侶。案件今（16日）在區域法院判刑時，法官指被告求情的解釋不合理，並斥責他對事主「沒有愛只有性」，最終判他監禁32個月。

被告龍緯汶（45歲）承認於2017年1月1日至2019年5月17日，在長沙灣李鄭屋邨游泳池更衣室、其辦公室及住所，分別對非華裔的女童X及Y作出猥褻及非禮行為、製作及管有兒童色情物品。事發時X約6至7歲，Y約3歲。

被告稱對女童對他有愛意 法官指說法不合理

對於辯方求情指，被告認為女童X亦對他有愛意，長大後會與被告成為情侶，法官沈小民直指說法不合理，思想正常的成年人對幼齡女童應只會產生愛護，而非情侶間的愛意，因為女童無法給予雙向的愛意，批被告只是找藉口，斥他對X「沒有愛只有性」。

被告龍緯汶承認曾多番非禮一名6-7歲非華裔女童，求情直認迷戀女童。(網上圖片)

報告指被告性偏離

沈官引述女童X的心理報告指，她事後受到創傷，患上創傷後壓力症候群，事件影響了她的自我形象，以及對他人的信任。沈官稱，報告可見X受到一定程度創傷，而創傷可伴隨她一生，有關創傷對X的影響或在她成長後才浮現，X也要繼續接受心理治療。

沈官指，被告行為令人憎惡，他雖然幫助弱勢，但殊不知卻有隱秘意圖，實在令人憂慮。被告的精神科報告指，他出現抑鬱及性偏離，但相信接受治療後，可減低重犯機會，沈官直言只能對此寄予厚望，並將被告與社會隔離，以保護公眾安全。

沈官表示，被告破壞誠信，為滿足一己私慾，侵犯兒童，行為令人扼腕。

受托照顧事主X及其兄姊

案情指，女童X父母不時會託被告照顧X及其哥哥姐姐，被告會帶三人到辦公室、公園等地方玩耍。

X哥哥在2019年4月26日，趁被告帶他與X到辦公室玩耍時，偷拍到被告脫下X內褲，看似拍X的私處，事件才曝光。被告被捕後，起初只承認會照顧X及其哥哥姐姐，警方向他展示X哥哥拍下的片段，他才和盤托出。

不能作性行為故拍照欣賞

被告在警誡下表示，他經常照顧X，所以把X當成女朋友，他明白不能與X發生性行為，於是拍攝X的照片欣賞。他直認曾拍X私處照片，又認自己曾在游泳池更衣室，讓X看自己裸體，並叫X哥哥或姐姐幫裸體的他與X拍照，又摸X臀部。他另承認多次在住所、辦公室、泳池摸X私處及臀部。

被告龍緯紋關注弱勢社群權益，卻被揭發非禮非華裔女童。(詳看下圖)

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曾拍攝3歲女童手淫片

另外，被告承認他曾拍攝3歲女童Y為他手淫的照片，及一些Y的裸照。警方在被告電話內，發現19幅年幼女童裸照及Y為他手淫的片段。

求情稱迷戀6歲女童X

被告的代表律師求情指，被告對6歲女童X有強烈愛意，因對方會陪伴及鼓勵其病母，他將自己對伴侶的期望，投射在X身上，又認為女童也對他有愛意，認為女童長大後會與他成為情侶。他至今也未能放低X，但明白對她的迷戀，不受社會所容。

他也否認有孌童癖，並解釋當時是Y對男性生殖器官感好奇，於是拍打其下體，做出手淫動作。

案件編號：DCCC905/2019