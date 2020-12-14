黎智英將於下周三到高院申請保釋　司法機構未顯示由哪位法官處理

壹傳媒集團創辦人黎智英，因早前被控欺詐罪被還押，原定於明日在高等法院申請保釋，惟警方上周五突加控他涉違《港區國安法》的罪名，黎延後一周至12月23日才作保釋申請，司法機構網頁未顯示當天會由哪位法官處理。

被告黎智英，73歲，上周被加控勾結外國或者境外勢力危害國家安全被起訴，控罪指他於2020年7月1至12月1日期間，在港請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方的指控包括指黎在其Twitter帳戶的帖文、《蘋果日報》所撰寫的文章、他主持的直播對談節目，及成立在其網站設英文版等，涉嫌呼籲外國抵制香港，及制裁香港的官員，即使今年7月《港區國安法》實施後，其行為仍未有停止，黎在接受外媒訪問時，疑仍作出相關言行。而美國今年7月亦通過了《香港自治法》，並提出多項相關抵制措施，包括制裁多名中港官員。

黎智英上周以「鐵甲威龍」押送至法庭應訊。(詳看下圖)

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黎在本月初則與兩名壹傳媒高層被控欺詐罪，指3人分別是力高顧問有限公司的股東、董事及僱員，自2016年起，進行大量商業活動，惟壹傳媒大樓用地是由科技園公司租用予蘋果印刷，以推廣創意產業，但蘋果卻濫用租地獲益，4年間收取1980萬元，力高亦無需支付市價使用有關地方。

兩案早前在西九龍裁判法院提堂時，均由國安法指定法官兼總裁判官蘇惠德處理，兩案同樣押後至明年4月16日再訊。

案件編號：HCCP727/2020