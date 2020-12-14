新冠肺炎｜政府刊憲曾在東頭邨貴東樓人士　最遲本周六須強制檢測

黃大仙東頭邨貴東樓目前共9人染疫，其中3戶更是同座向的15室，政府今晚（14日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），宣布在11月22日至今日，曾到訪或身處該大廈超過兩小時的人士，最遲於本周六（19日），接受強制檢測。

由明日（15日）開始，政府將安排承辦商華大基因，於東頭（二）邨羽毛球場及排球場，近貴東樓地下設立流動採樣站，服務時間為每天上午10時至晚上8時，暫定開放至19日，承辦商會提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。 政府又指，會檢視相關需求，再決定是否有需要延長運作時間。

食衞局發言人表示，經衞生防護中心追蹤，發現近日部分地方，短期內出現多宗未有關聯確診個案，曾身處有關地方的人士，或有較高風險受感染，故政府在第599J章下，作出強制檢測公告，強制曾在指定期間身處指明地方的人士接受檢測。

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受檢人士可選擇不同途徑檢測，包括於121間郵政局、10個港鐵站設置的自動派發機或醫管局47間指定普通科門診診所，索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點。



另外，受檢人士可自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測；或於社區檢測中心、流動採樣站接受檢測服務。他們亦可於醫管局任何醫療設施，包括普通科門診診所或急症室，按照醫護人員指示接受檢測。

如受檢人士於本月10日至14日期間，已進行上述測試，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府強調，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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