新冠肺炎｜天冷卻禁堂食　四季煲仔飯一小時零外賣　生意失八成

本港今日（14日）起天氣轉冷，本應是三五成群食熱辣辣煲仔飯驅寒的時候，卻因新冠肺炎疫情來襲，食肆晚市不能設堂食，以往在油麻地鴉打街及廟街排隊食煲仔飯墟冚情景不再。 有煲仔飯店店員慨嘆，禁堂食令嚴重打擊生意，至晚上8時賣出不足10煲，生意大減八成，「我哋靠晚市，邊有人日頭食煲仔飯？」另一間煲仔飯店員無奈稱：「依家食飯都要問准阿姐（特首林鄭月娥）。」

以往大打蛇餅的四季煲仔飯人龍絕跡，街道人流稀少。（孔繁栩攝）

四季煲仔飯至晚上賣不出10煲

晚上8時，以往大打蛇餅的四季煲仔飯人龍絕跡，街道人流稀少，記者現場所見，接近1小時都沒有人來買外賣。有店員表示，疫情後生意持續下跌，原本希望入冬帶來好轉，豈料第四波疫情失控，「根本無人敢出嚟食飯！」

店員又指出，傍晚6時後禁堂食令生意雪上加霜，截至晚上8時賣出不足10煲，估算生意大跌八成，即使明日起天氣轉寒，仍不感樂觀。

店員又說：「最好就畀我哋做到10點，就算8點都好丫！依家6點真係⋯⋯唉，邊有人日頭食煲仔飯？我哋靠晚市㗎⋯⋯」

店員由不憂無客 變要出手拉客

位於廟街的興記菜館，以往食客爆棚坐滿廟街的風光不再，舊時忙不停手的店員如今要拉客。

依家食飯都要問准阿姐（林鄭月娥），以前邊使拉客，啲人自己嚟㗎。 興記菜館店員