消委會｜被評最低分　保為康口罩含菌量超標逾廿倍　海關拘店東

香港海關今（15日）呼籲市民馬上停用一款外科口罩，測試結果顯示該款口罩的含菌量超出標準上限逾廿倍，涉嫌違反《消費品安全條例》，已拘捕有出售該款口罩的零售集團東主。海關又表明，商戶如有出售，亦應立即下架。 涉事口罩品牌為「保為康」，消委會今日公布口罩抽查測試結果，發現該款口罩的含菌量，超出內地標準近60%，亦在眾多參與測試的口罩型號中，被評為最低分。

涉事的外科口罩名為「保為康」，共10片袋裝，售價為90元。(海關提供)

海關表示，早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的外科口罩出售。海關其後進行試購，並將試購所得的外科口罩樣本作安全檢測。根據相關單次使用衞生用品的衞生標準，其中一款外科口罩樣本的細菌菌落總數超出標準上限約22.6倍，涉嫌違反《條例》。涉事的外科口罩為10片袋裝，售價為90元，是海關人員於北角一間家品零售店試購所得。



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消委會測試市面共30款外科口罩，其中名為「保為康」的口罩，其含菌量超出內地標準近60%，海關測試結果則顯示，該款口罩的含菌量超出標準上限逾廿倍。（消委會提供）

海關經調查後，其後在同一集團３間分別位於北角、將軍澳和荃灣的店舖，檢獲共74片同款口罩，包括7包10片袋裝和4個分拆出售的口罩。初步調查顯示，涉案外科口罩由該商戶從內地進口。除涉事的家品零售店外，海關亦巡查全港多個零售點，暫未再發現有該款外科口罩出售。

該家品零售集團由一名62歲男子單獨經營，他已被海關拘捕，正保釋候查。

海關將進一步檢測涉事外科口罩，以確定含菌種類。此外，海關亦正跟進相關機構就其他懷疑涉及虛假效能聲稱外科口罩的轉介，如發現違反《商品說明條例》的情況，會立即採取行動。

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