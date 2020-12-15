消委會｜10款滿分口罩逐一睇　保為康含菌量超標（含全30款名單）

本港新冠肺炎疫情持續，口罩幾乎已變成市民日常生活的必需品。消費者委員會最新公布，市面30款口罩的測試結果，多達29款樣本的平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上。其中10款口罩的總評分，獲評為最高5分，包括來自中國的「EG 3-Ply Surgical Mask」，平均每個口罩售價為最低的2元，屬平價高分之選。

不過有70%口罩型號，於個別測試項目表現欠理想，其中越南製的「Perfetta」口罩，PFE只得86.64%，遠低於標示的99%，甚至未能符合被認為能提供基本保護效能的「ASTM一級」要求，消委會形容表現令人失望。測試中，合共有8款口罩型號的PFE低於聲稱。 另外，消委會亦發現「Artec Med」、「Pure Living」及「保為康」一款口罩，檢出的含菌量較高，當中「保為康」口罩的含菌量，更超出內地標準近60%，「保為康」在合成血穿透測試中亦未能達到一級的要求。而約三分之一型號的口罩帶在拉力測試中斷裂，4款樣本則透氣程度較低，佩戴者呼吸或感到不太暢順。 保為康及Perfetta參與測試的兩款口罩型號，在今次測試被評為最低分，5分為滿分中只獲2.5分。

▼消委會測試30款口罩評分（由最低至最高分）

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測試市面共30款外科口罩，每個口罩的平均售價約為2元至9元，其中18款聲稱來源地為香港、8款來自內地，其餘聲稱來源地包括台灣及越南。測試項目則參考ASTM口罩材料標準F2100在2019年的更新版本。

30款口罩的BFE測試結果顯示，所有型號細菌過濾效率平均值都高於95%。表現最佳是「V Care Mask 」、「便利妥」、「Bethreis」、「保為康」、「萊潔」及「Shield+」，6款型號各自的5個測試樣本的細菌過濾效率都達99.9%。然而有3款型號最少有一個樣本的細菌過濾效率較其聲稱的低，分別是「Perfetta」、「Tempo」和「Fresh」。其中「Perfetta」聲稱BFE 99%，但該型號的5個樣本，量得的BFE卻在95.8%至96.5%範圍；而「Tempo」聲稱BFE 99%，但該型號的5個樣本量得的BFE在98.1%至98.6%範圍，略低於聲稱；而「Fresh」聲稱BFE99%，但該型號有一個樣本測得BFE為98.8%，輕微低於聲稱。

消委會測試市面共30款外科口罩。（消委會提供）

另外，在PFE(顆粒過濾效率)測試結果顯示，大部分樣本的顆粒過濾效率都高於95%。而PFE平均值最高是「Protector」的99.79%、其次是「Topvalu」的99.47%、「Bethreis」的99.38%、「詩樂氏」的99.37%和「E+Plus」的99.31%。然而，測試發現有10款型號最少有一個樣本的顆粒過濾效率測試結果較聲稱的低，當中測試結果與聲稱差距最大是「Perfetta」，該款型號的PFE只得86.64%，遠低於標示的99%，亦低於ASTM 1級水平要求的PFE 95%，消委會直言表現令人失望。

3款口款含菌量超標

在測試樣本的含菌量方面，大部分型號的每克細菌菌落總數都低於歐盟標準EN 14683要求的30水平。然而，有3款口罩型號的每克細菌菌落總數高於30，分別是「Artec Med」、「Pure Living」及「保為康」。其中「保為康」的每克細菌菌落總數高達 >159.4，除了高於EN 14683的限量30，也比其標示採用的「細菌檢測執行標準」中國《醫用外科口罩》標準YY0469-201中的「非無菌口罩」類別以100為限量的標準高。

消委會測試市面共30款外科口罩。（消委會提供）

11款口罩耳帶易斷

在口罩耳帶斷裂拉力測試中，有11款型號最少有一個樣本的耳帶在測試中斷裂。其中5款包括「7 Eleven」、「Fresh」、「愛的家」、「HKTVmall」和「Tempo」全部4個樣本的耳帶的測試結果低於10N。較低的斷裂拉力表示較容易拉斷，消費者戴上和脫下口罩時，應小心處理耳帶。

保為康、HKTVmall、屈臣氏及便利妥口罩 防水能力略遜

合成血穿透測試是模擬醫護人員進行醫護工序時，發生血液或體液飛濺情況。消委會指，市民在日常生活中遇上血液或體液飛濺的機會較微，但相關測試可讓消費者了解各樣本的防水能力。在有關測試中，「HKTVmall」、「屈臣氏」及「便利妥」口罩在較高壓力的測試下，32個樣本有多於3個被合成血穿透。而表現明顯較遜色是「保為康」，在80 mm Hg壓力下的測試，32個測試樣本中有27個都被合成血穿透。

另外，口罩須長時間配戴，因此舒適度亦十分重要。在透氣程度的測試中，測試得出的數值愈大，對佩戴者呼吸的妨礙就愈大。當中四款型號有部分或全部樣本的壓力差測試結果高於5.0mm H2O/cm2，即透氣程度較低，佩戴者呼吸或感到不太暢順，包括「匯愛」、「Perfetta」、「Bethreis」和「萊潔」。

消委會測試市面共30款外科口罩。（消委會提供）

消委會提醒市民在佩戴外科口罩的同時，切勿忽略其他防疫措施，時刻注意個人及環境衞生。而在佩戴口罩前，應先用梘液及清水，或酒精搓手液潔手；正確佩戴口罩，一般有顏色、摺紋向下的一面向外，有金屬／膠條的一邊向上；口罩應完全覆蓋口、鼻和下頜。

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Perfetta代理商︰懷疑樣本是平行進口、次貨或侵權產品

「Perfetta」的供應商向消委會提交生產商的證書，指其兩款產品符合ASTM Level 3及EN 14683 Type IIR水平。而另一家「Perfetta」口罩代理商表示，測試的樣本並非該公司在本港供應的產品，懷疑消委會的樣本是平行進口、次貨，或是侵犯「Perfetta」商標的產品，認為消委會不應出版使用該等樣本進行測試的結果，以免引起混亂和恐慌。

「保為康」的代理商指消委會的測試樣本是「保為康」9600防塵折疊式口罩，是內地包裝，執行中國國家標準GB2626-2006，是在內地市場內銷的，並非香港市埸標示中英雙語的包裝。該公司認為，可能因為今年疫情下，其他不知名的公司在內地進貨香港售賣，而非該公司直接售賣出去。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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