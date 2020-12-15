監警會｜警引入隨身攝一人一機　防暴警頭盔加置數碼動態攝錄機

監警會今日（15日）與投訴警察課代表舉行公開會議。警方表示，2013年起引入隨身攝錄機提供予前線警，至今已有逾1萬部提供了前線軍裝警，提早達到「一人一機」。另外，警方自今年10月1日起，為防暴警添置數碼動態攝錄機，配置在防暴警頭盔上，強調錄影片段高清穩定，有4K解像度，並防水、防撞。警方指，會由現場警評估有無破壞公眾安寧事件風險，及有機會有助協助日後調查才會啟動，有使用及保存程序指引。

隨身攝錄機直接傳影片回伺服器

支援部署理總警司余偉傑表示，2018年6月引入第二代隨身攝錄機，可直接將影片傳返伺服器，電力長達12小時，及具彩色低光夜視模式，目前有逾1萬部隨身攝錄機，提供予前線軍裝警。監管處處長林曉彤表示，1萬部隨身攝錄機主要供予軍裝警，由於是輪更工作，已提早一年完成「一人一機」。

警方自今年10月1日起，為防暴警添置數碼動態攝錄機，配置在防暴警頭盔上。（會議直播截圖）

行動部署理高級警司（特別職務）方志堅表示，於2006年起在大型公眾活動中，警方會派出刑偵人員或軍裝警使用手提數碼攝錄機，因應去年反修例事件連串衝突，已為防暴警添置數碼動態攝錄機，今年10月1日起實施，認為透過新裝備的高清畫面，加強執法透明度，及澄清惡意失實謠言。

頭盔攝錄機有4K解像度 防水防撞

他指該數碼動態攝錄機會配置在防暴警頭盔上，「視線望向邊個方向就可以影到。」鏡頭高清穩定，有4K解像度，並且防水防撞。會上播放模擬片段，戶外有日光走到半戶外環境，即使有追截及肢體碰撞下，影像亦相當清晰。林曉彤表示，動態攝錄機只屬外置裝置，完全不影響頭盔功能及舒適度。

執行口罩令會開機免爭拗

至於何時啟動隨身攝錄機或數碼動態攝錄機，余偉傑表示，日常處理如午夜暴力、醉酒鬧事、糾紛等，如現場人士情緒激動，警員會按現場情況及為控制場面決定啟動，並會盡可能情況下通知現場人士。林曉彤補充，如近期實施口罩令，警方票控時都會開機，避免爭拗。

余偉傑強調，當有破壞公眾安寧事件發生，由警員判斷有機會有助協助日後調查，衝突場面亦有攝錄影像，可提升蒐證能力，警方已制定使用及保存程序指引。片段一般保留31日，如果片段涉及證據用途會另行保存。他指，由於片段可能成為呈庭證據須完整保存，存檔不止存入伺服器，會另外錄製成光碟，不會存放於雲端，並會加密。

多名委員關注片段會否受干擾，余偉傑表示，要獲主管同意並在陪同下才可翻看片段，主要是視乎現場需要，包括如需要透過片段獲取更仔細的疑犯特徵，警員不能夠刪除片段，經傳呼機交代後有助截查。