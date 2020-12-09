男警用舉報資料追求女報案人　監警會證2項行為不當須紀律覆檢

監警會今日（9日）發表2019/20年度年報，監警會通過了1,293宗須匯報投訴個案的調查結果，涉及2209項指控。當中經全面調查的指控有797項，大部分被列為「並無過錯」。此外有80名警務人員因投訴個案接受紀律聆訊，當中2人須作紀律覆檢。

其中一個投訴個案，有警員利用報案人聯絡電話向其展開追求，於報案人作出投訴後，更接獲由不明電話號碼發出追債訊息。最終2項「行為不當」的指控獲「證明屬實」，需要向涉事警員展開紀律覆檢。

就去年反修例運動發表的審視報告，監警會主席梁定邦於年報上指，報告工作非調查個別警務人員操守，而是為監察和覆檢投訴警察課的工作。

監警會發表2019/20年度的年報，當中有80名警務人員因投訴個案接受紀律聆訊，2人須作紀律覆檢。（資料圖片）

涉及致電數十次 投訴人投訴後狂收追債電話

監警會發表2019/20年度的年報，當中一個投訴個案，涉及一名警員於調查報案人的案件期間，利用報案人提供的電話號碼多次以不明電話號碼致電及發送WhatsApp訊息，涉及數十通電話。報案人曾接聽其中一通來電，電話中的男子自稱為當日處理報案人案件的其中一名警員，而事後涉事警員亦向投訴警察課承認為致電的男子，加上其後來電號碼的WhatsApp帳號亦顯示了涉事警員的名字及外貌。涉事警員亦曾致電報案人居所的保安室，留下電話號碼及姓氏，要求報案人回電。

報案人感到遭電話和訊息滋擾，隨即作出投訴，指涉事警員濫用她的個人資料，透過手提電話聯絡她，並試圖追求她。其後，她開始收到一些由其他不明電話號碼發出的追債訊息，但她和家人均無欠債。

監警會要求新增一項「未經舉報但證明屬實」的指控

於投訴警察課的調查期間，涉事警員承認為追求報案人，曾透過不同電話號碼致電並發送訊息給她，亦承認曾致電保安室及向保安員留下訊息。但他否認曾用同袍姓氏及用其他電話號碼向報案人發送追債訊息。投訴警察課的調查顯示追債訊息經由沒有用戶登記資料的預付電話卡發送，並無證據顯示與涉事警員有關。 監警會同意投訴警察課一項「行為不當」的調查結果，但要求投訴警察課調查透過保安員交給投訴人的字條。由於紙條上記下來電者的電話號碼，而該號碼屬於涉事警員，因此要求新增一項「未經舉報但證明屬實」的指控。

監警會於2019/20年度通過了1,293宗須匯報投訴個案的調查結果。（資料圖片）

於另一個案中，有警員處理投訴人夾公仔機店的消費者糾紛，投訴人指涉事警員曾於電話中指「又話要警察，依家又話唔要」，及未有妥善地處理她的報案，涉及不禮貌及疏忽職守的指控。不過因為未能聯絡投訴人，最後將兩項指控分類為「無法追查」。監警會檢視對話錄音後，認為兩項指控可得出結論，最終列為「並無過錯」。

全面調查指控中最多為「並無過錯」

監警會於2019/20年度接獲投訴警察課1,478宗新的須匯報投訴個案的調查報告，通過了1,293宗須匯報投訴個案的調查結果，包括55宗覆檢個案。 除了覆檢個案外，涉及的指控有2,209項，當中45%為疏忽職守，其次為行為不當 /態度欠佳 / 粗言穢語。

當中經全面調查的指控有797項。最多的為被列為「並無過錯」有403項，佔50.6%；而被列為「獲證明屬實」的只有57項。此外有80名警務人員因投訴個案需接受紀律聆訊或其他內部行動，涉及60宗個案，當中僅2人須作紀律覆檢。

監警會主席梁定邦於年報上指，反修例運動報告非旨在調查警員操守。（資料圖片）

梁定邦：反修例運動報告非旨在調查警員操守

監警會早前就去年反修例運動發表報告，警會主席梁定邦於年報上指，報告非調查個別警務人員操守，而旨在重組連串大型公眾活動的事實和時序，監察和覆檢投訴警察課對個別投訴個案的調查工作。