警隊添購隨身攝錄機　料涉4500套新機　可連續8小時錄高清聲畫

警方早年引入隨身攝錄機，至今年初已有超過2,200部，並計劃於2021年能做到每名前線軍裝警務人員都有一部。據政府最近公告，為警務處招標新一批隨身攝錄機，據相關文件顯示料涉4,500套新機，功能包括至於連續8小時錄720p解像度聲畫等，供各總區的機動部隊、衝鋒隊、快速應變部隊、鐵路警區及各警區等使用，下月初截標。 翻查資料，警方由2014年至2018年，透過隨身攝錄機共錄取1,284條片段，當中有241條片段涉及公眾活動。

持續閃燈提示被拍攝人士

政府物流服務署於9月27日起，為警務處招標供應隨身攝錄機，貨品須在發出接納書日期起計18星期內完成送運，11月8日截標。

據該份招標書，隨身攝錄機須配備向外展示的彩色畫面，須聲畫同步，能錄取遠至於2米範圍的無雜訊聲音對話，啟動錄影後，會有持續閃燈提示，被拍攝人士可以見到顯示啟動狀態的畫面，知道自己正被攝錄，屏幕資料包括時間日期、剩餘錄影長度、電池量等。

默認片段​保留至少31天

隨身攝錄機能至於連續8小時錄720p解析度聲畫，默認保留期不得少於31天，每部機身須有獨特序列號，保安方面要求能夠防篡改，當被連接到其他擴充基座不會被偵測為USB等。

據招標書的報價表，料今次共涉4,500套隨身攝錄機。另外，有關系統需在警隊各單位共設122個工作站，包括各總區的機動部隊、衝鋒隊、快速應變部隊、警察訓練學院、鐵路警區及各警區等。

據警方今年初答覆立法會財務委員會審核2019/20年度開支預算，當時警隊已有超過2,200部隨身攝錄機，涉及開支約為1,050萬元，並指除了具證物價值的錄影片段，須由一名高級警司書面審批，保留至完成司法程序，其餘片段會於攝製31天後銷毀。

有片段保留逾年半 九成涉公眾活動

翻查資料，警方由2014年至2018年，透過隨身攝錄機共錄取1,284條片段，當中有241條片段涉及公眾活動；整體而言有93%片段被銷毀，涉公眾活動的片段有約81%被銷毀。截至今年2月28日，有48條片條被保留超過558日，當中45條屬涉及公眾活動，除了有一條片段被作內部檢討外，其餘均屬調查或作證物用途。

料2021年一警一機

警方曾指出，隨身攝錄機的錄影必須以事件為基礎 ，警務人員須把攝錄機掛在制服外面，以及在合理可 行的情況下，在開始錄影前預先告知被攝錄人士。保安局於2017年5月宣布，警隊會增購隨身攝錄機，料在2021年前配合第四代指揮及控制通訊系統，能為所有前線軍裝警務人員提供「一人一機」。