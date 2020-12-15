教育局政助施俊輝出女兒照介紹親子學習寶盒　預告援助在家學習

新冠肺炎疫情持續，全港中小學及幼稚園停止面授。教育局政治助理施俊輝今日在官方網誌「局中人語」撰文指，疫情下幼稚園業界面對前所未有的衝擊和挑戰，但仍設計富趣味的學習活動，幫助兒童維持學習興趣和促進身心發展，預告將會向幼稚園提供資源，幫助學校支援兒童在家學習。

作為幼稚園家長的施俊輝，在網誌舉例指，有學校設計「親子學習寶盒」，內附多款具教育意義的小遊戲，操作簡單易明，與女兒試玩後，認為能讓孩子寓學習於娛樂。

在支援兒童在家學習方面，施俊輝在網誌表示，教育局於本年5月11日向全港幼稚園發出信件，分享支援幼稚園兒童在家學習的原則和策略後，上月25日舉行「支援幼稚園兒童在家學習的原則及經驗分享」研討會，邀請幼兒教育學者、教育心理學家和幼稚園代表，分享通過不同學習模式，幫助兒童在家學習的經驗，相關資料已上載至教育局網頁。

施俊輝表示，在停止面授課堂期間，幼稚園除保持兒童的學習興趣外，也應照顧兒童的情緒變化和培養他們的品德，建議學校與學生保持溝通，設計活動協助他們表達和疏導情緒，同時可派發兒歌集、小樂器或圖書，以及設計適合家居的體能活動，讓他們在家進行不同的活動，促進身心發展。

教育局政治助理施俊輝（圖右）今日在官方網誌「局中人語」撰文指，疫情下幼稚園業界面對前所未有的衝擊和挑戰，預告將會向業界提供資源，幫助學校支援兒童在家學習。（資料圖片）

施俊輝續指，當兒童在家學習，家長的角色更為重要，建議教師與家長保持緊密溝通，了解兒童在家的表現和需要，可協助家長與子女共同訂立動靜兼備的活動時間表，讓兒童在家作息有序，生活有規律，為日後重回校園作好準備。

他表示，局方會繼續透過不同途徑，與業界分享學校支援兒童在家學習的實踐經驗，亦會向幼稚園提供資源，幫助學校支援兒童在家學習，詳情稍後公布。