復課又停課　ADHD學童常見5大學習問題　家長必要知應付考試貼士

在本港, 平均每16位學童就有一位患有專注力不足/過度活躍症(ADHD)。近年社會對ADHD的認識增加, 尤其是臨近中小學的考試時間, 求診的個案也有上升的趨勢。 【文章作者：葉沛霖醫生】

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專注力不足的症狀包括: 較難維持專注力, 容易分心, 聆聽時較不留心, 難以按照指示完成任務, 不看清楚細節及時常粗心大意, 組織能力較弱以及善忘等。過度活躍/衝動的症狀則包括難以保持安坐, 經常離開座位, 活動量高, 說話較多, 欠缺耐性, 較易衝動例如插嘴或喜歡搶答等。ADHD可以做成多方面的影響, 學童較常見遇到的問題包括:

1. 學業上的困難 - 學童難以專心上課, 做功課及溫習, 拒絕或拖延做功課/溫習, 而且時常粗心大意, 也會影響功課及考試表現。

2. 人際及家庭關係問題 – 由於自制力較弱及衝動, 學童較易和朋輩產生衝突; 行為問題或管教上的困難, 也使學童容易與家長及老師的產生磨擦。

3. 情緒及睡眠困擾 - 學童的情緒管理較弱, 較容易發脾氣; 有些學童則會出現抑鬱或焦慮等症狀, 或睡眠問題。

4. 自信心問題 - 由於以上困難, 學童可能較多受到責備甚至懲罰, 導致自信心低落。

5. 行為問題 - 部份學童會出現反判, 對抗或各種操行上的問題。

由此可見, ADHD的影響不僅限於學習, 也對家長 (特別是如果他們很著重學童的成績) 產生不少壓力及情緒困擾。家長常接到老師投訴, 子女又不聆聽管教, 有些家長會時常責備子女, 導致親子關係惡化; 夫婦間亦可能因管教問題產生爭執等, 都可以對家長造成重大壓力。不少研究顯示, ADHD 學童的家長出現抑鬱或焦慮症狀的比率較高, 生活質素亦較低。

今年情況特殊，早前經歷了長時間的在家學習，剛剛恢復了半天課幾個月, 教育局又宣布因疫情再次暫停面授上課。ADHD學童的時間觀念及管理較弱, 加上網上學習時要專注及安坐更覺困難, 都使在家學習面對更大挑戰。家長可以和學童一齊訂立每日的作息時間表, 養成早睡早起及三餐定時的規律生活, 規劃如何善用時間學習, 但亦要注意安排一些小休以及確保晚上有充足睡眠, 讓學童恢復專注力。

家長亦應明白今年的情況特殊, 嘗試調節自己的心態, 對子女抱合理的期望。此外, 當子女出現情緒困擾時, 家長應先耐心聆聽, 嘗試了解子女的感受和困擾, 再一齊探討可行的解決方法。

考試季臨近, 不少學童都會晚上溫習, 翌日便應付考試。首先, 學童應避免溫習至深夜, 因為睡眠不足, 會使日間專注力更差, 導致需要更長時間溫習, 形成惡性循環。此外, 學童及家長可以與醫生商量, 醫生會按學童需要調節藥物, 使晚上溫習時更為專注。

治療ADHD常用刺激中樞神經藥物與非刺激中樞神經藥物, 前者亦分為短效, 中效及12小時長效藥物, 醫生會按學童需要處方最適當的藥物。例如有些學童一天裏面需要較長的專注時間, 包括早上上課, 下午做功課及補習, 晚上溫書; 又或者其症狀不只影響學業, 還很影響日常生活及增加與家人的磨擦, 醫生就可能按其需要處方12小時長效的藥物。

個案分享:

John 是一位14歲的中學生, 因家人的期望很高, 每日都會用上很長的時間溫書及補習, 有時甚至溫習到半夜一點才睡。然而, 升中後成續卻逐漸退步, 更出現多個科目不合格, 與家長的磨擦漸多, 亦開如始出現抑鬱, 焦慮及失眠的情況。

經治療後, 情緒及失眠的情況已有改善, 但學習的困難依然持續。追尋之下發現, 他考試不合格, 往往不是因為他沒有掌握知識, 而是因為很多時候他還未看清楚題目就作答, 最後答非所問; 時間管理亦欠佳, 以致試卷的後半部往往未能完成; 加上平日難以按照老師的指示完成工作, 拉低平時分數。

臨床評估發現, 原來他一直有專注力不足的情況, 只是一直未有發現。在處方長效的專注力藥後, 配合時間管理的建議, John的學習情況及成績都大有改善, 情緒及睡眠良好, 與家人的磨擦也大為減少。

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