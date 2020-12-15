新冠肺炎｜木廠街1號唐樓5居民染疫　區議員憂劏房改裝喉管播毒

本港新冠肺炎疫情嚴峻，木廠街1號唐樓近日有5名住戶相繼確診，首名患者在上月28日已發病，另有一名患者昨晚（14日）病逝。 五層高的木廠街一號為外表殘舊唐樓，外牆喉管可見有多條小喉管駁到大喉。有住戶擔心寵物狗受感染，會搬離大廈最少一個星期；亦有住戶表示，了解到是次確診住戶應居於2樓和4樓，非劏房戶，聽聞他們曾在樓梯交談。 九龍城宋皇臺區議員楊振宇稱，該大廈該共有11個單位，其中兩層有劏房，相信提供少於20伙劏房單位。劏房改裝渠管的情況常見，加上設施有老化情況，憂慮大廈爆疫與喉管問題相關，已致函邀請港大微生物學系講座教授袁國勇前來視察大廈環境。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會上表示，有留意到木廠街1號情況，認為「樓上樓下出入比較近，有可能係環境污染」，亦不排除喉管出現問題。衞生防護中心會在大廈派發樣本樽，她亦建議住戶多做清潔。

一名患者昨病歿

據衞生防護中心資料，木廠街1號唐樓近日相繼出現五宗確診個案，個案編號為6484、6631、6632、7067和7560，涉及兩男三女，年齡介乎56歲至81歲。患者確診日期為12月2日至14日，首三名確診者屬於日出康城地盤群組，其餘兩人未被列入任何群組。

其中59歲男患者（第6484宗個案）早於11月28日出現病徵，是首名發病者。而73歲老翁（第7560宗個案）於12月12日因發燒及含氧量低入院，住院兩日一直需要呼吸機協助呼吸，昨晚猝逝。

樓宇內有劏房 喉管左駁右駁

五層高的木廠街一號為唐樓外表殘舊，居民經樓梯上落，由於大廈內有劏房，外牆喉管可見有多條小喉管駁到大喉。當區區議員曾健超指，現時大廈已有5宗個案，擔心整幢都多劏房，喉管亂駁，已出信邀請專家到場視察環境，今亦到場向每戶派發口罩。

吳小姐居1樓劏房單位，指為家人的狗所想，亦已做3次檢測不想再驗，今晚就會搬走。（鄭子峰攝）

養狗住戶暫搬離一周 每周檢測一次

居於一樓劏房的吳小姐說，暫時不太了解大廈確診個案詳情，得知有多人確診「緊係擔心，我今日就撤離，今日就去個朋友到住，收到咁嚴重嘅事，我驚我隻狗，即刻撤離。」她擔心狗無任何防備，容易感染，又不懂得表達不適，會搬離最少一個星期，待大廈疫情平復才回來。

她說，早兩個星期已每周檢測一次，前日衛生署亦到大廈派樽要多驗一次，「如果今晚派樽，我又驗多次啦要」，她指已驗3次，「費事又再驗」。她亦擔心劏房內會出現傳播情況。

當區區議員曾健超為每戶派發口罩，並指有出信邀請專家到場視察環境。（鄭子峰攝）

居3樓住戶：患者居2樓及4樓 有人曾在梯間交談

居於3樓的劉先生指，大廈主要1樓和2樓是劏房，無收到正式通知他們大廈確診情況，只了解到是次確診住戶應居於2樓和4樓，應非劏房住戶，聽聞有確診患者曾在樓梯交談，個案應有關連。

他說，曾致電衛生署要求派員到大廈消毒清潔被拒，至星期日衛生署到場派樽讓住戶進行檢測，昨剛交樣本仍在等候結果。他暫時不會搬走，而渠管亦是自行鋪設，認為問題不大，但仍有做足清潔避免感染。

（楊振宇Facebook專頁圖片）

區議員去信邀袁國勇親臨視察

宋皇臺區議員楊振宇接受查詢時稱，該大廈該共有11個單位，其中兩層有劏房，相信可提供少於20伙劏房單位。楊表示，大廈住戶「咩人都有」，當中不乏長者，但料沒有「一家大細」居住。當局未有揭露確診者所住的樓層及單位，但他從個案分類估計涉及多於一個單位。

楊又指，由於劏房改裝渠管的情況常見，加上設施有老化情況，憂慮大廈爆疫與喉管問題相關。他已致函邀請港大微生物學系講座教授袁國勇前來視察大廈環境，冀讓專家了解播毒源頭及風險。

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