商台節目《潮爆開運王》涉宣傳收費講座　通訊局裁定違規發勸諭

通訊事務管理局今日（15日）裁定商業電台違反《電台業務守則》的規定，於電台節目《潮爆開運王》中，過分突出主持人的網上收費講座，涉「過份突出商品」、「不可在電台播放廣告的服務」兩項條文。通訊局就此向商台發出強烈勸諭，敦促嚴格遵守規定。

通訊局今日裁定商業電台違反《電台業務守則》的規定，故發出強烈勸諭，敦促其嚴格遵守規定。（資料圖片）

節目涉違反《電台業務守則》條文

通訊局指，一名公眾人士投訴於今年8月22日及29日早上10時至11時，在商業一台播放的節目《潮爆開運王》。投訴指主持人在該兩集節目中，呼籲聽眾參加某個收費網上講座，造成如同廣告的效果，而有關風水的內容具主觀和誤導成分。

通訊局指，按照既定程序，根據《電台業務守則》中相關條文，以及考慮個案的相關資料，包括商台的陳述，調查節目是否違反「過份突出商品」、「不可在電台播放廣告的服務」、「鼓吹對聽眾有不良影響的迷信」三項條文。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

通訊局 ：商台承認失誤

通訊局經調查後認為，節目於開後及結尾，均重複提及該收費講座的內容，包括講者、主辦者、日期、費用和報名方法等詳細資料。節目主持對講座的稱讚和宣傳語句，亦明顯過分突出，造成等同廣告的效果。

通訊局指，該講座明顯是公認屬於占卜星相行業的服務，或特別關連者；而商台於調查期間承認失誤，並在提交的陳述中表示，已提醒該節目主持和製作人，注意相關的規管要求。

玄學家李居明於今年8月，因收聽率創新記錄，獲商台主席何驥頒贈紀念品，並被邀請滿約後再度續約。（資料圖片／林若勤攝）

通訊局向商台發出強烈勸諭 促嚴格遵守規定

但通訊局留意到，每集節目在播出前後均播放免責聲明，沒有證據顯示鼓吹對聽眾有不良影響的迷信。因此鑑於上述情況，通訊局認為投訴成立，指商台違反了《電台節目守則》第 41 段，以及《電台廣告守則》第11(a)段的規定。考慮個案情況及其他因素，通訊局決定向商台發出強烈勸諭，敦促嚴格遵守相關條文。

翻查資料，《潮爆開運王》節目主持人玄學家李居明，於今年8月因收聽率創新記錄，獲商台主席何驥頒贈紀念品，並被邀請滿約後再度續約。當時李居明坦言，4年時間的堅持並不容易，屆時9月剛好播放至第200集，決定以原班人馬繼續為聽眾服務。