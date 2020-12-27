01職人｜搖搖高手玩足40年：小朋友成大朋友　惟遇疫情表演亦取消

搖搖是不少人的童年回憶，但多少人長大後仍繼續玩？不過，香港搖搖技術會創會人兼名譽會長黃文健（Ken）由8歲玩到48歲，由興趣變成職業，更曾遠赴俄羅斯、墨西哥表演，收藏約3000個搖搖，滿佈家中每一個角落，隨手拈來，一拋一拉，便是千變萬化的花式動作，「已經係生活一部分，就好似你唔會唔食飯咁。」今年遇上疫情，安排好的表演無奈取消，興趣班需轉為網上教學，他慨嘆影響協會推廣搖搖，「始終要人對人」。

香港搖搖技術會創會人兼名譽會長黃文健（Ken）由8歲玩到48歲，由興趣變成職業．（李澤彤攝）

90年代曾遠赴外地表演

香港搖搖技術會創會人兼名譽會長黃文健憶起，兒時沒太多娛樂，汽水公司久不久便會來港推廣搖搖，亦成了他接觸搖搖的契機。直到1992年，搖搖公司在港聘請人到海外表演，他被挑選為國際羅素搖搖表演隊其中一人，去過韓國、俄羅斯、墨西哥等地表演，「就算你去到俄羅斯，亦是自己一個去，不懂說當地語言，公司會寄機票給你，接頭人便會在機場舉牌接應」。返港後工作仍離不開搖搖，到玩具公司任職顧問，負責搖搖生產，到了2003年後便主要以開店、教班、表演，為主要收入，至今收藏約3000個搖搖。

黃文健在90年代時，曾遠赴韓國、俄羅斯、墨西哥等地表演，（李澤彤攝）

2002年卡通片帶動熱潮

搖搖在不同年代亦捲起過熱潮，要數最近的一次熱潮，便要數回18年前，2002年香港播映卡通《超速搖搖》，當時全港搖搖銷售量高達150萬，「在街上你會發覺，每一個小朋友都在玩，報紙、雜誌、電視台節目都有討論，甚至會有人為玩搖搖而去偷」，參與協會活動的玩家人數亦急增，「平時出嚟玩的集會，突然有成200至300人排隊」。



疫情下表演無奈取消 轉網上教學

不過，熱潮掀起不足一年，已逐步轉趨平淡，但技術會一直透過不同方法，推廣搖搖，「今年影響好大，搵唔到食」他指，一向會接不同嘉年華會、節慶活動、社區中心的表演工作，惟受限聚令影響，「現在不會有，如歌手一樣」。再加上因疫情關係，即使學校恢復面授課，亦只有上午班，「基本上都無得上」。他慨嘆，網上教學絕對不如面授課，「真人睇到佢玩，可以即時糾正手勢」。

黃文健認為，最吸引他是千變萬化的花式，「搖搖已經係生活一部分」。（李澤彤攝）

有感搖搖已成生活一部分 「當時的小朋友已成大朋友」

協會由1998年已成立，但目前圈內仍然活躍、會參加比賽的玩家，僅剩下約百多人，「當時的小朋友已成了大朋友」但黃文健認為，不等於玩家已「放棄」搖搖，「有些人只是在家自己玩，或者上網睇片學」。時移世易，黃說，現時有各式各樣的玩具、電子產品，黃直言少人玩是大勢所趨，但仍不時有小朋友主動要學、要玩，而世界的搖搖質素、技術越來越高，相信這項玩意不會輕易消失。



玩足40年，最吸引他的是花式永遠千變萬化，不同年代有不同花式，永遠不會有厭倦，未有放下的念頭，「搖搖已經係生活一部分，就正如你不會不吃飯，每日都要吃飯。」

九龍城廣場正舉行聖誕冬日樂消「搖」展覽，展出過百款50年代至90年代的經典搖搖，惟受社交距離措施影響，目前暫停開放，將視乎疫情重開，具體日子可留意廣場網站。