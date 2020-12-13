尖沙咀人潮打卡影燈飾　名店大排長龍　市民：已預訂酒店度聖誕

本港第四波新冠肺炎持續，政府早前宣布餐廳食肆於晚上6時禁止堂食。倘若禁令持續，市民將要渡過不一樣的聖誕節。不過，市民似乎無懼疫情與限聚令，尖沙咀海港城的知名甜品店Lady M依舊大排長龍；而商場外的燈飾，亦有大量市民排隊拍照留念。

然而尖沙咀另一端的厚福街甜品店，店主估計今年聖誕期間將劇減七成收入，開業4年來更首度「被迫」推出聖誕優惠搶客。但有市民指，雖然已減少外出，卻已預約酒店staycation，準備享受聖誕自助餐。

食客無懼疫情排隊吃蛋糕慶祝

距聖誕節仍有約10天，位於尖沙咀海港城、深受女性歡迎的甜品店Lady M，食客依舊無懼疫情大排長龍，分別約有10多人排隊堂食及買外賣。食客陳小姐指，因朋友生日想吃蛋糕，同時商場推出優惠券刺激消費，便一同前來慶祝。但她指，聖誕節當日晚間無堂食，估計應留在家中抗疫。

位於尖沙咀海港城、深受女性歡迎的甜品店Lady M，食客依舊無懼疫情大排長龍。（鄭子峰攝）

厚福街甜品店贊同聖誕續禁堂食令

但在尖沙咀另一端的厚福街，甜品店的情況卻大相逕庭。已開業4年的「2DP」店主高先生指，過去12月是全年生意最好的月份，估計今年聖誕期間將劇減七成收入。他解釋，甜品店的生意集中於晚上9時後，不像其他店舖能露活變招：「唔似快餐、米線咁平時做外賣，我哋客人會坐低傾計，政府都呼籲少聚會，對我哋打擊好直接。」

問到會否提早營業以減少損失，他無奈表示沒可能改變，更比喻「即係你晚飯會食豐富啲，咁唔會食個早餐500蚊？」他亦不希望政府於聖誕節放寬禁令，寧願持續至疫情完結，否則禁令朝夕令改對餐廳打擊更大。「如果開多一兩個鐘，或一兩晚開心嘅，而之後又係咁痛苦，其實對於我哋更慘，（疫情）拖住仲痛苦。」

政府補助向大財團傾斜

他亦指，現時只能以積蓄維持店舖營運。雖然早前政府曾對食肆提供補助，不過他指，由於補助以店舖的面積計算，而尖沙咀地舖面積細小，租金卻遠高於樓上開設的酒樓，認為補助向大財團傾斜，對小店有點不公平。

為吸引客人 四年首度推聖誕優惠

為了吸引客人，他決定4年以來首度推出堂食及外賣八折，以及套餐飲品半價的聖誕優惠。他亦再度感嘆，「唔可以怪邊個，冇辦法 ，可能我哋時運唔好囉。」

市民購物意慾不減 預約酒店聖誕staycation

而海港城每年均放置大量聖誕燈飾於門外，今日下午3時現場人頭湧湧，大量市民聚集在燈飾外排隊拍照留念。但鄺小姐和陳先生指，今年聖誕每個人均戴上口罩，聖誕裝飾亦比去年少，失去了往日的節日氣氛。陳生更指，疫情下上班時間被縮短，高呼「冇錢消費呀！出黎行下囉，但陣間（政府）又話唔好出街點算呢？冇㗎喇。」

鄺小姐和陳先生指，今年聖誕每個人均戴上口罩，失去了往日的節日氣氛。（鄭子峰攝）

但聖誕節似乎無阻鄺小姐購物的熱情，指今年聖誕優惠多，已於網上花費8千多購買化妝品和衣服。她更興奮表示，已預約聖誕節當日到酒店staycation，只需1千多元，便可享有海鮮自助餐及二人套房。

莫小姐和曾先生則表示，因堂食時間縮短，則選擇聖誕節當日留在家中煮飯慶祝。（鄭子峰攝）

同樣在拍照留念的莫小姐和曾先生則表示，因堂食時間縮短，則選擇聖誕節當日留在家中煮飯慶祝。但陳先認為今年的聖誕與別不同，指「今年疫情嚴重好少出街，見到聖誕燈飾好似特別靚啲。」

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼