新冠肺炎｜第二輪保就業仍未落袋　羅傑承斥跳舞群組不戴口罩

本港新冠肺炎疫情反覆，政府禁止食肆在本月10日開始提供晚市堂食服務。特首林鄭月娥指將在聖誕節前向財委會申請注資新一輪防疫抗疫基金。不過，開設多間餐廳，卡拉OK的商人羅傑承今日（16日）在商台《在晴朗的一天出發》表示，仍然未收到第二輪的保就業計劃，「交嘅文件同第一輪一樣，啲同事不停打過去保就業秘書處，搵過張宇仁，都係跟進唔到。」不少業界亦面對相同情況，他形容大家是「投訴無門」，強調大多業界是「細公司等嚿錢」。

商人羅傑承透露，仍然未收到第二輪保就業計劃的資助。（資料圖片 / 張浩維攝）

政府再次收緊社交距離，食肆由本月10日起禁止在晚上6時後提供堂食服務。羅傑承表示，雖然政府或推防疫抗疫基金4.0，但之前的資助業界大多都仍未落袋，「我哋仲未收到，係咪漏咗定係點？ 」

他指出，第二輪保就業計劃至今無消息，「交嘅文件同第一輪一樣，啲同事不停打過去保就業秘書處，搵過張宇人 (飲食界立法會議員)，都係跟進唔到」，秘書處職員並無確實交待如何跟進，「保就業保到11月，宜家12月中啦。」有部分較小的公司要等資助才能捱過今次難關，「有啲細嘅美容得8至10人，老闆娘就做晒會計、HR、填表，如果有錯咁你都要搵人話佢聽㗎」，形容他們現時是投訴無門。

「係啲人跳舞太近距離唔帶口罩」

對於政府收緊堂食限制是希望減少人流，羅傑承批評，「（防疫措施）香港要緊就唔緊，要鬆個啲佢就緊」，又指第四波找不到有個案是在餐廳內感染或卡拉OK、酒吧內大爆發，「係啲人跳舞太近距離唔帶口罩，點解第一下開刀就開刀落我哋度呢？」

他又指，不少市民到食肆堂食是生活需要，並非外出享受，「有啲人嚟食25分鐘，因為佢無時間煮飯」，促請政府可以延長晚市堂食至8時。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼