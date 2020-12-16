新冠肺炎｜外傭宿舍爆傳播　梁子超批政府未妥善規管　應提供檢測

第4波新冠肺炎疫情持續，大埔豐年樓外傭宿舍至昨（15日）累計有8名外傭確診，另外有4宗確診個案涉及一名外傭的僱主家庭。呼吸系統專科醫生梁子超今日（16日）於港台節目表示，外傭宿舍的問題，由疫情之初至今均仍未解決，環境擠迫，缺乏妥善規管。他建議，當局應為曾住在宿舍的外傭提供檢測，宿舍營運者亦詳細登記訪客及留宿者的資料。他又稱，長假期將至，政府應從嚴執法，以防大批外傭聚集，即使在室外進食，都需保持社交距離，否則或出現大型網絡爆發。

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梁子超今早於港台節目《千禧年代》表示，近日新增確診數字趨勢「打橫行」，但源頭不明個案作未停止上升，只是增加速度減慢，形容疫情仍然嚴峻。

對於外傭宿舍繼上一輪疫情後，近日再出現群組，梁子超批評，宿舍環境擠迫，缺乏妥善規管，政府卻由疫情之初至今均未解決問題。他續指，如一些高危因素群組陸續出現個案，包括外傭網絡等；再加上冬天、海外港人回港等挑戰，有機會令疫情進一步惡化。

因應外傭宿舍再爆傳播，梁子超建議，除了追蹤豐年樓的傳播鏈，亦要檢視其他未出現傳播的外傭宿舍，為曾入住者提供檢測服務；營運者亦應詳細登記訪客及住客資料。另外，他又建議政府從嚴執法，防止大批外傭聚集，戶外進食時亦需設限制，例如保持1.5米社交距離。他強調，全港外傭一共有40多萬人，假如出現傳播便會同時影響其工作的家庭，令病毒迅速傳播。

呼吸系統科專科醫生梁子超批評，宿舍環境擠迫，缺乏妥善規管，政府卻由疫情之初至今均未解決問題。（資料圖片／林若勤攝）

公共醫療醫生協會會長馬仲儀於同一節目表示，隨着天氣變冷，近日立醫院內科病房、深切治療部病房都開始擠逼，部分普通病人亦出現肺炎，院內呼吸機供應緊張。她坦言，天氣才剛轉冷，估計醫護人員仍未到最忙時間，需視乎之後新冠肺炎疫情會否再惡化。

馬仲儀估計醫護人員仍未到最忙時間，需視乎之後新冠肺炎疫情會否再惡化。（資料圖片）

另外，政府近日公布訂購新冠肺炎疫苗的詳情，馬仲儀表示，疫苗雖可保護高危人士，但接種新疫苗亦有風險，一旦出現敏感反應，如神經系統過敏，後果可以非常嚴重。她強調，自己並非反疫苗人士，之前亦有接種冬季流感針，亦會鼓勵院舍長者或高危人士接種新冠疫苗，不過提醒市民接種時，需要考慮個人安全，以及當中可能出現的不良反應。

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