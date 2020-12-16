6男女涉藏白電油案　控方承認靠讀音推斷被告租用單位

警方於國慶日清晨搜查灣仔一單位，在單位內發現白電油、布條、玻璃瓶、防毒面具等物品，單位內5人以及涉租房的男子，被控串謀暴動罪受審。眾被告的大狀今日（16闈）繼續進行中段陳詞，要求法庭裁定表證不成立。第六被告的大狀指控方只能證明租用單位的人，與第六被告的名字相似，案中沒有其他直接證據，控方承認業主在庭上沒確定租用者姓名的寫法，控方只靠讀音推斷租用者便是第六被告。法官明日會作裁決。

本案6名被告為：張浩輝（23歲，全職電競選手）、胡凱富（21歲，學生）、陳子斌（21歲，文員）、蘇美莉（25歲，文員）、李盈莉（27歲，學生）、及沈卓勤（24歲，無業）。控罪指他們於2019年9月28日至10月1日期間參與暴動，他們另被控一項交替控罪，即串謀參與非法集結。

辯方指沒有直接證據針對第六被告

首被告的代表大狀繼續陳詞指，不排除單位內的人打算參與合法遊行，質疑眾被告何時才出現共同的犯罪意圖。

第六被告的大狀則指，案中沒有直接證供針對第六被告，雖然控方指他是單位租用者，控方也只能證明租用單位的人，與第六被告的名字相似。

控方要求法庭推論 表面證供成立

控方回應時也承認，第六被告與單位租用者的名字可能只是相似，雖然單位業主供稱租用單位是名為「卓簡琛（譯音）」的人士，但當時業主沒確認有關名字的寫法，控方只依賴讀音相同，去推斷租用者便是第六被告。

控方又重申，單位內有大量抗爭者會使用的物品，要求法庭作出推論控罪的表面證供成立，亦冀法庭可分開考慮第六被告及其餘5人。

案件編號：DCCC908、918/2019