【逃犯條例】電競手等6人涉銅鑼灣藏白電油等　案押後2月合併處理

警方於10月1日國慶日清晨，在銅鑼灣一個單位搜出白電油、布條、防毒面具及玻璃樽等物品，並拘捕單位內多人，事後拘捕一名電競手及另5名女男，全被控串謀縱火罪，6人分以兩案提告，但今（31日）一同轉介至區域法院提訊。控方申請合併兩案，惟辯方稱尚未收齊文件，有關申請留待下次提訊再處理，案件押後至2月13日。

被告張浩輝(右一)是一名職業電競手。(資料圖片)

五名被告：張浩輝，23歲，報稱全職電競選手、兼職裝修工人、胡凱富，21歲，學生、陳子斌，21歲，文員、蘇美莉，25歲，文員、李盈莉，27歲，學生、沈卓勤及其他身份不明人士串謀縱火，指他們在9月28日至10月1日串謀用火損壞他人財物。

至於24歲無業漢被告沈卓勤，則被控本年9月28日至10月1日，在香港串謀與上述5人及其他身份不詳的人士，非法用火損毀他人財產。

2月再提訊處理合併事宜

控方今申請將兩案合併，惟辯方稱尚未收齊文件，逐申請押後以便向被告給予進一步法律意見，有關申請在案件於2月13日再次提訊時處理。5名被告獲以原有條件保釋，張浩輝則獲延長報到時間。

另一案被告押後4月再訊

另外，在天水圍天瑞邨一單位涉藏爆炸品的案件今同在區域法院提訊，該案男被告被告盧俊希（23歲）被控一項管有炸藥罪。辯方要求押後案件以便向控方索取文件，案件押後至明年4月14日再訊，被告繼續以原有條件保釋。

案件編號：DCCC908-909、918/2019