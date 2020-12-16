馮程淑儀首以西九一姐身份出席董事局會議　故宮館營運將諮詢公眾

西九管理局署任行政總裁馮程淑儀，於本月7日正式履新，任期半年，她今(16日)首以新身分出席董事局會議，交代各項工程進度。 馮程淑儀表示，M+博物館已完成消防熱煙測試，期望可盡快獲批入伙紙。另外，料於2022年中開幕的故宮文化博物館，將由今個月起舉辧持份者諮詢活動，為期4個月，收集社會各界對未來營運及節目的意見，加強公眾參與。 翻查資料顯示，M+原定今年底開幕，惟受疫情影響，入伙紙批文一再受阻。

馮程淑儀首以西九管理局署任行政總裁身分，出席董事局會議。(西九管理局直播截圖)

馮程淑儀今日以新身分參與西九管理局董事局會議，她於會上簡報多項工程進度，其中M+承建商上周已完成消防熱煙測試，消防處將於短期派員前往工地視察，期望可盡快獲批入伙紙。資料顯示，M+入伙紙多度延取，未能如期今年底開幕。取得入伙紙後，隨後需時9至12個月準備。



馮程淑儀亦報告演藝綜合劇場和綜合地庫施工情況，其中L1工程合約已進入最後階段，至於L2工程合約、即演藝綜合劇場的上蓋則正在施工。

馮程淑儀又指，連接戲曲中心地庫與港鐵的柯士甸道行人連接系統的工程已經大致完成，預計行人連接系統可在明年第1季開放予公眾使用。

唐英年：個孫非常歡喜藝術公園

西九文化區董事局主席唐英年則指，未來數年接連有重要項目開幕，包括明年的M+，以及2022年的故宮博物館。他續表示，西九藝術公園於周末期間，獲不少一家大小到訪，他又笑謂，其孫兒亦曾到場「視察」，「非常歡喜。」

馮程淑儀原任政策創新與統籌辦事處總監，其後接替栢志高，署任西九管理局行政總裁。(資料圖片)

馮程淑儀署任西九管理局行政總裁前，為政策創新與統籌辦事處總監，官至D8政務官。她亦曾出任康文署署長及民政事務局常秘，亦與西九「頗有淵源」，曾協助時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥，處理興建西九故宮博物館事宜，深受重用。