西九管理局正式通過馮程淑儀署任行政總裁　接替栢志高

西九管理局人事變動終有定案，西九管理局董事局今日(18日)召開董事局會議，會上正式通過委聘馮程淑儀調任至董事局，署任行政總裁一職，接替提早離任的栢志高。值得注意的是，今次會議亦是栢志高，最後一次以行政總裁身分發表報告。 馮程淑儀現為政策創新與統籌辦事處總監，官至D8政務官，曾出任康文署署長及民政事務局常秘，亦與西九「頗有淵源」，曾協助時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥，處理興建西九故宮博物館事宜，深受重用。 港府傍晚公布相關任命，馮程淑儀將於下月7日履新，借調期為半年。

西九管理局今日(18日)召開董事局會議，將於月底離任的栢志高，今日最後一次以行政總裁身分發表報告。 西九文化區管理局主席唐英年於會上向栢志高表達謝意，感謝其過去貢獻，包括推行戲曲中心、自由空間、故宮文化博物館等項目，祝願他離任後一切順利，又笑言估計未來大家可以聽到「中文版」的進度報告，暗示繼任人是華人。

料年底可獲M+佔用許可證

栢志高亦匯報了M+的最新進展，指餘下的法定檢驗工作正在進行中，有信心可於2020年年底獲發佔用許可證。至於演藝綜合劇場和綜合地庫的建築工程，栢志高表示L1工程合約正如期推進，並將於本年底前大致完成，而L2工程合約（演藝綜合劇場的上蓋結構）亦進展順利。

栢志高今日最後一次以行政總裁身分出席會議。(羅君豪攝)

現任行政總裁栢志高（Duncan Warren Pescod）將於本月底提早離任，西九文化區管理局宣布將將於全球招聘繼任人選。過渡期間，則會向政府借調人選過渡。



政府其後發出新聞稿，指正式通過委聘馮程淑儀署任行政總裁，任期由12月7日開始，為期6個月。公務員事務局局長聶德權表示，馮程淑儀為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，並在藝術及文化事務的政策制訂和行政方面具備豐富經驗。有信心她能在借調西九管理局期間繼續竭誠及專業地為社會服務。



西九文化區管理局則表示，歡迎政府借調現任政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀到管理局，為期約6個月。管理局將委任馮程淑儀為署理行政總裁，並於12月7日履新。

管理局董事局主席唐英年表示，西九文化區為行政總裁一職正進行招聘，對是次政府的借調安排深表歡迎。此過渡安排有助西九文化區項目持續推進。他又指，馮程淑儀擁有多年行政經驗，深信在這段期間由她出任署理行政總裁，將會帶領西九文化區維持蓬勃發展。

馮程淑儀原任政策創新與統籌辦事處總監，官至D8政務官，她曾出任康文署署長，於14至18年期間則擔任民政事務局常任秘書長，亦與西九「頗有淵源」，曾協助時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥，處理西九突然興建故宮博物館一事，包括擔任「五人核心小組」其中一員，以保密原則方式研究及策劃香港故宮博物館的籌組事宜。

▼西九香港故宮文化博物館爭議▼

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