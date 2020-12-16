全港至少12.2萬戶蝸居不適切居所　較去年增2.4%　逾7成為劏房戶

運輸及房屋局今日（16日）發表《長遠房屋策略》2020周年進度報告，估算居於住環境欠佳的住戶數目為12.2萬個，當中有8.9萬戶居於分間樓宇單位，佔約73%。比較去年估算，當時指約有11.91萬個住戶居住於分間樓宇單位，即今年再增2900戶，上升2.4%。

表《長遠房屋策略》2020周年進度報告，估算居於住環境欠佳的住戶數目為12.2萬個，（資料圖片／李澤彤攝）

根據今日公布的《長遠房屋策略》2020周年進度報告，估算全港有12.2萬戶的居住環境欠佳，當中約73%為居於俗稱「劏房」的分間樓宇單位的住戶，有約8.9萬戶；居於屬臨時構築物的單位的住戶有2.16萬戶。而與其他住戶共用單位的住戶及居於非住宅大廈的住戶則分別有5800及5600戶。

居不適切住所人數 連續三年上升

翻看去年的《長策》報告，當時估算居住環境欠佳的住戶數目為11.91萬個，今年數目較去年多2900戶，升幅為2.4%。而當中居於分間樓宇單位住戶數目為8.65萬，今年估算數字同樣上升2500戶，增幅為2.89%。而2018年發表的《長策》，居住環境欠佳的住戶數目為11.66萬戶，即數字已連續三年上升。

政府公布新一個長策目標，未來10年目標供應43萬伙單位。陳帆指公營房屋已達標。(梁鵬威攝)

陳帆：過渡屋已落成1000多伙「速度算快」

運輸及房屋局局長陳帆於記者會上指，未有絕對肯定理由解釋住戶數目的增長，估計與房屋供應緊張及經濟下行有關。在供應未至位前，政府會推動過渡性房屋發展，紓緩不適切居所住户的居住壓力。陳帆表示，截至2020年10月，已有約1200個過渡性房屋單位落成，連同正研議的3400個單位，政府覓得的土地，足夠在未來3年提供約1.32萬個單位，與1.5萬個單位的目標1800個單位，陳帆強調會全力推進，務求達到目標。他又指，過渡性房屋於去年正式納入施政報告中，形容由去年至今已落成1000多伙「速度算快」，不過承認與居於不適切居所的住戶數目有落差，需要時間去消化。

陳帆又指，留意到坊間有聲音建議租金津貼與租務管制並行，指推出租金津貼後或有業主趁機加租，若有租務管制「當然係好」，不過需要待劏房租務管制研究工作小組完成研究後，現時難作定。

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