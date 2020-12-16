政府公布最新長策目標　未來10年供應43萬伙　公營房屋首達標

運輸及房屋局今日（16日）發表《長遠房屋策略》2020周年進度報告，更新長遠房屋需求推算目標，2021/22至2030/31年度總房屋供應目標為43萬個單位。其中，公營房屋供應目標為30.1萬個單位，私營房屋供應目標為12.9萬個單位。

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政府在施政報告公布，首次達到《長遠房屋策略》覓得330公頃土地的目標。新一份《長策》周年進度報告推算，2021/22至2030/31年度10年總房屋供應目標介乎40.5萬與45.1萬伙之間，中間數為42.8萬伙，較去年推算的中位數為42.5萬伙多3000伙。但經當局四捨五入計算後，10年總房屋供應目標為43萬伙，與去年所訂立的目標相同。

其中，公營和私營房屋供應目標分別為30.1萬和12.9萬個單位，與去年的供應目標相同。當局預料，未來5年的公營房屋總建屋量為10.1萬伙，較去年推算的5年期多4000個單位。

未來5年可供應10.1萬伙公營房屋

當局沿用2018年調整公私營房屋供應的70:30比例，當中30.1萬個公營房屋供應中，「公屋/ 綠置居」單位佔21萬個，其餘的9.1萬個則為「其他資助出售單位」。截至今年9月，在2020/21至2024/25年度的5年期內，香港房屋委員會和香港房屋協會的公營房屋預計總建屋量為10.1萬個單位，包括7.05萬個公屋/綠置居和3.08萬個其他資助出售單位，合共較去年推算的5年期多4000個單位。

政府在新一份《施政報告》中提到，已覓得330公頃土地興建31.6萬個公營房屋單位，較上一個10年期多4.4萬伙。31.6萬個單位中，主要來自新發展區項目、棕地群、收回部份粉嶺高球場等，預計約三分一會在第一個5年落成，當中大部分已完成諮詢、法定改劃等程序，當局形容有關項目的落成時間較確實；其餘的三分之二則會在第2個5年期落成，大部分土地亦已改劃用途，正待收地、清拆和重置等程序。但陳帆亦強調，上述工作有可能因不同原因而「拖延」。

至於私營房屋方面，當局預料未來3至4年，一手私人住宅物業市場的供應量約為9.2萬伙。