不服殺妻女罪成　許金山上訴　指或事主放毒氣瑜伽波上車

中文大學醫學院副教授許金山涉以注滿一氧化碳的瑜伽波殺害妻女，被判囚終身兼除牌。許不滿裁決，提出上訴，其代表大狀今（16日）在聆訊指，瑜伽波必定要在許妻開車前極短時間放到車上，並被拔開氣塞放氣，才能將二人致死，但許當日早已出門，所以不可能是他將瑜伽波放上車，但原審法官引導陪審團時，卻排除了許妻或次女放波上車的可能性，做法不妥。

被告許金山，53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系任副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日，涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽波謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲），他被依例判囚終身。

案發當日，許妻駕駛黃色MINI Cooper接載女兒，而次女當時在車上，惟二人在西貢西沙路西澳村對出巴士站，被發現在車內昏迷，後來證實二人吸入一氧化碳致死。控方指許事前將充滿一氧化碳的瑜伽波在車上放氣謀殺二人。

上訴方指 瑜伽波必定在許妻開車前 極短時間放到車上

案發當日，許妻駕駛黃色MINI Cooper接載女兒，而次女當時在車上，惟二人在西貢西沙路西澳村對出巴士站，被發現在車內昏迷，後來證實二人吸入一氧化碳致死。控方指許事前將充滿一氧化碳的瑜伽波在車上放氣謀殺二人。

上訴方指，二人案發時身處的地點，與許家寓所只相距數分鐘車程，所以車上一氧化碳濃度必定要非常高，故此在瑜伽波必定要在許妻開車前極短時間放到車上，並被拔開氣塞放氣。

指本案非電影要判斷誰是兇手 或約屬意外

上訴方續指，根據專家證供，開車門30秒已會流失9成一氧化碳，而案發當日許早已出門出席大學活動，所以不可能是許將瑜伽波放上車。不過，原審法官在引導陪審團時，卻排除或是許妻或次女放波在車上，有關做法並不妥當。

上訴方又表示，本案並非如電影《東方快車謀殺案》一般屬兇殺案，並要判斷出誰是兇手，案件有機會純屬意外。

案件編號：CACC309/2018