新冠肺炎｜明麗樓33、34室住戶須撤離　袁國勇：料傳播與喉管有關

第四波新冠肺炎疫情持續，今日（16日）新增新增82宗確診個案，當彩雲邨明麗樓增至6個單位有確診個案，當中3單位為33室，2單位為34室。政府專家顧問袁國勇、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮等明麗樓視察喉管。 袁國勇視察後會見傳媒，他表示收到3名居民反映，當樓上有人沖廁時，單位亦會傳出糞便臭味。他相信傳播與喉管有關，但目前仍需查清楚傳染途徑，為安全起見，政府即晚撤離33、34單位住戶。

彩雲邨明麗樓33及34室居民須撤離。(余俊亮攝)

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，目前有明麗樓有6個單位涉確診個案，當中3個單位為33室，分佈於13樓、18樓及21樓，2個單位為34室，分佈於8樓及9樓，中心已展流行病學調查。

一病人與歌舞群組有關 袁國勇指與爆疫無關

政府專家顧問袁國勇視察後會見傳媒，指6宗確診個案中，1人與歌舞群組有關，惟該病人居於9樓23室，相信與大廈爆發無關。他指，33室、34室共用一條糞便喉及通氣喉，加上樓齡已有42年，料與喉管有關，懷疑因喉管老化，接駁位有滲漏，令病毒傳出，惟詳細傳播途徑仍有待調查。

袁國勇（右）視察後會見傳媒，目前仍需查清楚傳染途徑，為安全起見，撤離33、34單位住戶。（余俊亮攝）

居民向袁國勇反映：樓上單位沖廁即傳聞臭味

袁說，有3位不同居民反映，當樓上有人沖廁時，單位會短暫傳出糞便臭味，懷疑由地渠傳出。他說，目前只能肯定以「由上而下」、「由下而上」傳播，仍未清楚傳播機理，需待相關部門再檢查清楚。

袁又指，大廈的外牆比氣喉還高，推斷不涉及擾流效應，大廈上下單位的廚廁距離甚遠，與東頭邨貴東樓情況有別，但為居民安全着想，今晚將所有33、34單位住戶撤離，並為大廈其他居民進行檢測。晚上9時後，約20名穿上全套保護裝備的警員進入明麗樓。

當區區議員沈運華表示，2至21樓的33和34室合共有40户，每户約有3至4人，預料有160人要撤走。沈表示，警方正為住户登記個人資料，今晚會先撤走正在單位的住户，當局會再聯絡早前已自行搬走的居民。

↓政府向寶達邨達怡樓居民發強制檢測令 市民排隊抽樣↓

+ 3 + 3 + 3

至於乙明邨明恩樓32樓，由於有3個單位先後出現確診個案，衞生防護中心今日已前往視察，為審慎起見，會向明恩樓32樓確診個案附近單位，包括1至12室單位、14室及16室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

當局向曾到龍蟠苑龍珊閣及乙明邨明恩樓發強檢令

另外，政府發出公告，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），要求任何在11月23日至本月16日期間，曾身處黃大仙龍蟠街8號龍蟠苑龍珊閣，超過兩小時的人士；及任何在12月1日至本月16日期間，曾身處沙田乙明邨街17號乙明邨明恩樓，超過兩小時的人士，須於下周一（21日）或之前接受新冠病毒檢測。



政府又宣佈，由明日（17日）開始，將安排承辦商安球醫學化驗所有限公司於乙明邨籃球場設立流動採樣站，為乙明邨居民及工作人員提供檢測服務，明日服務時間為下午2時至晚上8時，其後每天上午10時至晚上8時，暫定開放至下周一（21日），會檢視使用情況及市民需求，再決定是否有需要運作時間。

至於黃大仙廣場的流動採樣站，會延長服務至下周一（21日），將繼續開放予所有市民，並會優先為龍蟠苑龍珊閣居民及工作人員提供檢測。