新冠肺炎│明麗樓今日派樽 即時通知派發時間 居民批安排混亂

新冠肺炎疫情持續，彩雲邨明麗樓合共三個單位有人確診，共四人染疫。衞生防護中心昨日表明，今日（14日）會向居民派樣本瓶檢測。 不過，在早上9時，現場未見有人向居民派發樣本瓶，有居民坦言覺得很混亂，一直未有收到指示，甚至有人打算到門診或郵局自行領取樣本瓶，「係完全冇指示，覺得好混亂。」直至約早上10時，才有職員在樓下張貼公告，列明派樽及收樽時間，並即場派發樣本瓶。

彩雲邨明麗樓共四人染疫，衞生防護中心昨日指，今日（14日）會向居民派樣本瓶檢測。（王潔恩攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指，三個單位中有兩個在同一層，另一個單位是同一號碼，當中一人是跳舞群組。

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明麗樓居民表示，昨日看新聞才知道當局會派發樣本瓶，但從未收到指示，亦不知那個時段會派樽，「係完全冇指示，覺得好混亂。」她又指，居民就連那個單位有人確診也無法得悉，坦言很擔心。

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應公司要求有住戶打算自行前往郵局領取樣本瓶

居民許先生又指，擔心使用公共設施有感染風險，故最近多用樓梯出入、不乘搭升降機。他又指，不清楚當局何時會到大廈派發樣本瓶，故打算到郵局自行領取樣本收集包，「公司要話（檢驗），所以想盡快。」

另一居民黃先生亦表示，昨日才知道大廈有四人確診，而大廈尚未有人派發樣本瓶，故打算自行到東九龍普通科門診診所取瓶。

早上10時，才有職員在樓下張貼公告，列明派樽及收樽時間，並即場派發樣本瓶。（王潔恩攝）

早上10時開始才派發



直至約早上10時，才有管理公司員工身穿防裝備及面罩到場準備，並即時貼出告示，列明今天的派瓶時間為早上10時至晚上6時；收樽時間則是明天早上6時至上午11時。之後陸續有居民排隊取樣本瓶。

剛領取了樣本瓶的張女士指，他們未獲通知何時派發樣本包，亦不知那一層有確診個案，「好似冇通知我哋，我都係落街先見到。」她認為，應該要求全幢大廈作強制檢測，「如果有啲（住戶）唔做，都係冇咁安全，全部人做曬會好啲。」

住戶吳女士則表示，今日派發樣本瓶的程序很快，又說以前曾檢測，但現時大廈多人確診，再做檢測可以「求個安心」。