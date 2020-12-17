申訴專員揭「滲水辦」效能低　有個案花4年才完成調查

申訴專員公署發表主動調查報告，揭發滲水投訴調查聯合辦事處（「滲水辦」）個 案積壓問題嚴重，截至今年6月，仍有2.3萬宗未完成行動的個案，當中8000多宗屬2019年或以前接獲。公署又發現，滲水辦需超過90 個工作天才能完成調查或行動，情況十分普遍，例如於2019年完成行動的個案中，有36%個案需超過90 個工作天才完成；而就完成調查的個案當中，有69%的完成時間超過90 個工作天。 申訴專員趙慧賢補充，發現滲水辦花了４年才完成某些個案的調查。

申訴專員公署發表主動調查報告，揭發滲水投訴調查聯合辦事處（「滲水辦」）個 案積壓問題嚴重。 (網上發布會截圖)

申訴專員公署表示，在2008年該署完成對滲水辦的主動調查後，仍繼續接到市民對滲水辦的投訴，主要指該辦往往用很長時間進行測試，但仍找不到滲水源頭。公署於今年再次展開對滲水辦的主動調查，發現滲水辦個案積壓問題嚴重，截至今年6月，仍有2.3萬宗未完成行動的個案，當中8000多宗屬2019年或以前接獲。

公署又發現，滲水辦需超過90 個工作天才能完成調查或行動，情況十分普遍，例如於2019年完成行動的個案中，有36%個案需超過90 個工作天才完成；而就完成調查的個案當中，有69%的完成時間超過90 個工作天。