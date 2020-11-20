麥麗貞赴申訴專員公署投訴　批港台處理利君雅事件涉行政失當

香港電台助理節目主任利君雅早前被知會需延長試用期120天，並會「重啟」涉及她在去年7月至11月期間出席政府記者會表現的調查。前港台節目製作人員工會主席麥麗貞今日（20日）到申訴專員公署就事件投訴，她批評港台處理事件「一調查兩審」，涉行政失當。 麥麗貞又擔心，利君雅事件會令港台其他員工面對極大壓力，或造成「寒蟬效應」，將來員工「係咪可無畏無懼咁發聲，為市民問問題？」她又向申訴專員公署代表遞交投訴信。

麥麗貞（右）今日（20日）向申訴專員公署代表遞交投訴信。（黃金棋攝）

麥麗貞今早赴申訴專員公署，以個人名義就港台延長利君雅試用期，以及重啟對她的調查而投訴。她指據了解，港台延長利君雅試用期至現時已有48日，但當局無召見過利君雅取意見或調查。她又認為，港台重啟對利君雅的調查，已違反申訴專員公署「行政失當」中不依程序或依從錯誤程序的定義，質疑「係咪第一次調查程序唔啱？高層係根據咩理據重啟調查？」

麥又批評港台「一調查二審」的行為涉濫權及不公，她直言電視台普遍均會接到很多投訴，相信港台亦不例外，「但點解只係針對利君雅？以後統一全部投訴都要二審？」她又擔心高層重啟調查會影響正常資源運用及效率，或影響港台運作，構成行政失當。

麥麗貞批評港台處理利君雅事件「一調查兩審」屬行政失當。（黃金棋攝）

麥形容利君雅事件令港台其他員工亦面對極大壓力，或造成「寒蟬效應」，擔憂將來記者是否可「無畏無懼咁發聲，為市民問問題？」她認為如影響到記者有畏懼及受壓，或影響節目質素。而對港台退休員工而言，則會擔憂接過的投訴會否又重啟，構成很大精神壓力。麥希望申訴專員可直接現身，迅速就事件作調查；如專員不處理，亦須向市民大眾解釋。

申訴專員公署今日派代表接收其投訴信，並回應指接獲每宗投訴後，會先評審投訴是否屬於申訴專員的職權範圍，以及有否表面證據。評審後決定受理的投訴個案，會交由調查科進行查訊、安排調解或展開全面調查。至於不受理的投訴個案，會向投訴人說明不跟進的理據。而公署會在10至15個工作天內通知投訴人是否受理。