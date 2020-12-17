今波無源頭跌至32%　不代表疫情易控　專家指做齊3招確診數料減半

第四波疫情爆發近一個月，源頭不明個案比例較第三波低，有專家估計因為今波主要是「跳舞群組」網絡式爆發掀起，衞生防護中心仍然可以追蹤其初期傳播鏈，但第三波源頭卻來自多方面輸入的海員，病毒迅速滲入社區。他認為要疫情回落，官商民都要緊守崗位，政府要加快檢測速度、酒店要妥善照顧隔離人士、市民未來兩周留守家中避免聚會，相信兩周後的除夕，疫情便有明顯下降軌，確診數字可跌一半。

▼彩雲邨明麗樓居民撤離情況▼

每日確診個案中，源頭不明個案是其中一個評估疫情走勢的重要指標。《香港01》統計第三波疫情7月中至9月中的數據，源頭不明個案佔本地確診個案近42%，而第四波疫情首名「跳舞群組」患者確診日的11月19日至今日(12月17日)，源頭不明個案佔比則約32%。

呼吸系統科專科醫生梁子超分析，今波疫情源頭不明個案較少，原因為患者主要集中在網絡式爆發的「跳舞群組」，「即使喺唔同場所爆發，(防護中心)勉強都知去過邊、做過咩活動」，直至多傳播幾代才失去線索，變成源頭不明個案，因此無源頭個案爬升速度較緩慢，但第三波疫情的源頭是多方面輸入的豁免檢疫海員，令傳播鏈變得多元化，「一出現就短時間內浮現，演變成更多隱性傳播，令無源頭個案急升。」

源頭不明個案比例稍微下跌，是否代表今波疫情較上波可控、更快完結?梁子超指疫情雖然已趨橫行跡象，但本港踏入冬季及留學生陸續回流，為疫情走勢帶來隱憂。他促請官、商、民都要盡力緊守崗位，政府要再加快檢測結果出爐時間、酒店亦要確保檢疫人士在房間檢疫、市民大眾都要留守家中抗疫。

呼吸系統專科醫生梁子超呼籲官商民都要合作，確診數字兩周後有望減半。（資料圖片）

下周就是普天同慶的聖誕佳節，而下星期五聖誕節更是法定假期，市民有較長的周末假期。梁子超呼籲大家今年平靜渡過、勿辦聚會，「如果大家唔做就想疫情自動消失，無咁便宜，唔可能解決問題，如果係易控制，全球就唔會爆得咁勁。」當上述三方都緊守崗位，他評估兩周後的除夕，疫情會有明顯下降軌，確診個案可減半。

他明白各界及政府都出現抗疫疲勞，但如果全港不再全力出擊，使戰役曠日持久，經濟消耗、疫勞情況會更劇烈，倒不如盡全力撲滅火頭才有望清零。