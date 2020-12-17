【新冠肺炎】疫情面前沒有人能掉以輕心

新冠疫情爆發以來，有人嚴陣以待，有些人卻覺得只像流感，甚至以為年輕人不怕感染。但數據說明事實並非如此。在新冠疫情面前，沒有人有資格掉以輕心。

在疫情爆發初期，美國總統特朗普、英國首相約翰遜等都曾對疫症掉以輕心，結果雙雙確診。約翰遜更一度要在深切治療部留醫，或有生命之虞。與此同時，在歐美也有不少人拒絕戴口罩，照到酒吧消遣，最終多地疫情一發不可收拾。

年輕患者多 可急劇惡化

在香港，或許因為我們曾經歷2003年沙士一役，是次對疫情嚴陣以待。但也不能否認，有些人看輕疫症的威脅，例如認為只是年紀大的人才會容易「中招」，或者覺得即使確診也很快會康復，並沒有甚麼大不了。然而，立法會秘書處周一（14日）發表研究報告，顯示截至12月10日，本港約34.6%患者是15至39歲年齡組別，佔整體最多，其次是40至59歲，佔32.3%。雖然歌舞群組的年紀大患者未完全計算在數字之內，但已可推斷的是，年輕市民在病毒面前並沒有特別優勢。至於疫症的嚴重性，近日多宗個案患者在短時間內病逝，有些甚至在離世後才證實確診，醫管局也曾提醒市民「往往兩天病情已會插水式轉差」，顯然病毒的殺傷力也不容小覷。

香港十天（12月7日至16日）本地個案數目（括號內為源頭不明） 12月7：71(29) 12月8：95(27) 12月9：99(35) 12月10：102(34) 12月11：81(37) 12月12：64(19) 12月13：92(41) 12月14：77(37) 12月15：89(30) 12月16：79(35)

更重要的是，慎重防疫不只是為己，更是為人。早前政府收緊防疫措施時，有市民抱怨引發第四波疫情的是歌舞群組，為什麼其他人要承受不便。這種說法固然有其值得商榷之處，因為不論疫情由哪些人引起，社會也有需要加緊防疫措施，盡快控制疫情。但這種抱怨心態同時提醒了我們，疫情在小部份市民爆發的話，也可能會影響全社會的生活。從這個角度看，我們更沒理由掉以輕心。

聖誕節是許多人歡度的佳節，但這年的聖誕節注定較以往淡靜。在疫症已奪去逾6萬人性命的英國，倫敦因疫情嚴峻近日才收緊了防疫措施，餐廳及酒吧不能堂食，民眾亦不能在室內、私家花園或大多數戶外場所聚集。在德國，總理默克爾日前表示：「如讓人們生活如常的代價是每天有590人死亡，在我看來是不能接受。」其政府隨後便宣布，商店、學校、日間護理中心將會關閉，最快也要到明年1月10日才能重開，橫跨聖誕及新年的時間，民眾也不能於公眾地方飲酒。香港的防疫措施仍未放寬，市民的慶祝活動無疑也會受影響。

相信沒有人會希望生活受限，不能與朋友歡聚。因此我們更應該認真看待疫症，讓這波疫情盡快過去，早日實現清零，如此日常生活及經濟活動才能早日恢復。