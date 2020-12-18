三合一病毒檢測新技術　更快且更準　于常海、侯國寶：救人如救火

「救人如救火……我們面對的是一場世紀戰爭，而檢測工具就是其中一件致勝武器。」海康生命科技主席于常海和新亞生物科技行政總裁侯國寶接受《香港01》專訪當日，本地新冠肺炎新增個案逾80宗，早前更出現同時患甲型流感38歲男病人不治個案，市民如何提升自我防禦能力，已成為這場全民抗疫運動中的成敗關鍵之一。 生物科技公司「海康生命科技」及檢測公司「新亞生物科技」，即將推出一款全新檢測工具，可同時檢測出新冠肺炎、甲型/乙型季節性流感，於香港屬首創。于常海和侯國寶強調，這套「三合一」檢測工具於科學數據上做得非常嚴謹細緻，檢測可做得比坊間更快、更準確，不僅消除市民受「假陽性」困擾之苦，更可將檢測所需時間壓縮至現時市面的三分之一，令病者可「及早識別、及早醫治」，提高治癒機會。 他們又表示，相關技術完全是香港製造，可令港人引以為傲，亦因此可以優先服務香港人：「我們希望能為香港人做點事」。

對社會三大效益：利尋隱形患者、防假陽性個案、壓低檢測費用

于常海及侯國寶兩位在訪問過程中不止一次提到，在抗疫的過程中，「科技是一條必不可少的防線」，而分子科技、基因測試就是最可靠的檢測方法。他研究試劑技術期間，有3點十分重視：一、靈敏度，即在樣本病毒量仍然很低時，已可及時檢測出來，從而及早找出隱形患者，避免延誤診治及令病毒四處擴散；二、特異性，即要明確地區分新冠病毒、流感或其他病毒，以免出現假陽性等情況，導致誤診；三、檢測成本，通過壓低檢測所需費用，提升市民接受檢測的誘因，這一點他相信香港絕大部分實驗室都相當負責任，不會利用檢測賺取暴利。

新的試劑可同時測出新冠肺炎、甲型/乙型季節性流感，「三合一」成為一大亮點。于常海及侯國寶講解，由於新冠肺炎和季節性流感對人體的威脅是「一加一大於二」，同時感染兩者的死亡風險大增，因此決定循這個方向研究。他指，試劑對於新冠病毒、流感病毒會有不同顏色作為辨別，並且已經過反覆的科學實證，保證有極高的準確度。

除了精準度高，檢測所需時間亦大大縮短了。由於新技術以混合樣本、三合一形式進行檢測，因此檢測的效率可大幅提升，市民亦可一次過檢測3種病症，估計整體檢測所需時間最多可壓縮至現時的三分之一。

測試病毒達五十多種、細菌百多種

新試劑之所以有如此高的精準度和高效的檢測速度，全因抱持極高的嚴謹度。于常海和侯國寶提到：「其實現時市面上有一些試劑盒，質素會較參差，我們試過8、9種市面上的試劑，發現得出來的精細度可以相差10倍，但兩者都獲美國（FDA）認證。」所以他們對於自己研發的試劑，以及背後一整套的檢測技術，都有更高要求，顯微鏡要做得更仔細、看得更多，而且必須頻密地清理實驗室，防止環境污染影響準確度，「就像廚房，用耐了自然會污糟，所以我們很注意實驗室的環境」，所用的工具都是自家研發；試劑另外測試過五十多種其他病毒、百多種細菌，確保不會因反應相似而判斷有誤，這亦確保新檢測技術在科學上的「原創性」。

侯國寶：科學沒有捷徑 自家實驗室有利質素保證

新技術由海康生命科技負責研究技術，新亞生物科技主要負責提供檢測服務。新亞行政總裁侯國寶補充，檢測試劑就是抗疫的一個必要的工具、武器，稍後會將這項技術推介給不同的醫生、與政府部門商討，希望增加銷售點。他表示「科學是沒有捷徑的」，技術是好與不好，測試過、看數據就知道，騙不了人，相信自家實驗室的人員有足夠能力判斷試劑的品質。

「混合樣本」提升效率 有望進一步降成本、降收費

正如上文所述，檢測病毒服務需求日益殷切，市民除了關心技術可靠性，亦關注收費。侯國寶稱，現時市面上獲衞生署認可的私營檢測服務，價錢一般需一千多元，如需即日知道結果，會再貴幾百元。

侯國寶坦言，以平均計算，現時坊間所做的檢測服務，每次要收約1000元，才可賺到少許盈利，而檢測服務收費涉及多個層面，實驗室內的科學檢測過程只是其中一部分，其餘還有人力成本、租用實驗室、樣本運送等，甚至負責轉介的私家醫生都有可能在檢測以外再收費，所以現階段難以確定最終服務的收費，但強調實驗室會以「合理利潤」的原則，不會多收。

在這一點上，于常海補充，目前正研究進一步發展「混合樣本」（sample pooling）技術，讓新技術可同時間處理5至10個樣本，在不影響檢測品質的前提下繼續提高效率。待技術再成熟，日後有望進一步顯著降低成本，因此整體價格有望再下調，比現時市面的檢測收費更便宜。

救人如救火 每日檢測量5000個以上 視乎情況可再擴充

至於具體檢測量，以現時實驗室的工作情況而言，每日可完成5000個樣本以上。于常海和侯國寶不約而同地表明，作為科學家，重視的是如何解決問題，因為救人如救火。于特別放重語氣地說：「如果需要做多一點，就想方法做到，大不了多聘請工作人員、多買幾台機器，隨時可以擴充。現在是救火，兩間房子都著火，你總不能說只能救一間，你要想方法兩間都救。」

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堅持本地生產、本地人優先 「為香港人做點事」

在今日新冠肺炎疫情下，檢測技術固然顯得尤為重要。而于常海、侯國寶今次合作推出這項檢測新技術，其實背後也有一份「本土情懷」。

于常海、侯國寶兩位表示，這項試劑是「香港製造，香港測試」，香港九十年代已有生物科技方面的研究，技術之先進足以讓香港人引以為傲：「香港有很多好產品、好的生物科技公司，科研技術也是首屈一指的……一個這麼小的地方，可以有5間大學排名全球前百（按：QS世界大學排名）以內，證明我們香港人是做得到的。」他們強調，即使是本地製造，在品質上也不會妥協，因為要產品國際化，也要得到國際的認可，未來可打入國際市場。

況且從現實角度，于常海指試劑是由香港研發、香港企業提供檢測服務，自然是服務香港人優先：「檢測工具在今日就好比『戰略必需品』。別人家中失火，當然不會有時間幫你。內地之所以能幫助香港檢測，都是因為內地疫情率先受控。香港也必須有自己的彈藥，有需要時優先服務香港人。」

侯國寶提到，自己是香港土生土長原居民，家族30代以前都已在香港生活，自小在香港接受教育，是香港培育的科學家，對香港有獨特的情意結，希望生物科技能在香港實現產業化。他指，既然香港人有能力做到高品質的測試，當然要好好發展：「我們是香港的公司，作為香港的市民，可以支持香港的科技公司、香港生產的產品，一切都是從香港的角度出發，何樂而不為呢？」