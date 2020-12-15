晚市禁堂食料失160億生意　業界研設指引自救　于常海：阻物傳人

第四波疫情持續嚴峻，政府再次收緊防疫措施，食肆不可多於兩人一枱，晚上6時後禁止堂食。有飲食業界人士指出，12月生意本應是旺季中的旺季，往年整體平均做160億元生意，現只能大呻「好大劑」。 食肆成重災區之一，為挽回市民信心，香港生物科技協會計劃與跨行業合作，制定科學防疫指引供業界遵從。該會主席于常海倡議加強對員工及環境定期檢測，減低隱形傳播及「物傳人」的風險。

第四波疫情下，政府再度禁止食肆晚上6時後提供堂食，只可以外賣。（資料圖片 / 余俊亮攝）

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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酒樓轉攻盆菜 加入吉品鮑、刺參

新冠肺炎疫情重創飲食業，餐務管理協會會長楊位醒表示，12月及春節前後是一年旺季中的旺季，往年有不少婚宴、壽宴、周年聚餐等，飲食業一個月約做160億元生意，但收緊社交距離措施後，宴會大減，只能轉攻盆菜生意，加入吉品鮑、墨西哥刺參、關東刺參等名貴食材，一盤售價3,000多元。但是他說，部分茶餐廳亦出售盆菜，近年更推出中式酒樓菜式，價錢親民，令競爭更大。

餐務管理協會會長楊位醒表示，收緊社交距離措施後，宴會大減，只能轉攻盆菜生意。（龔嘉盛攝）

冰室老闆：食肆風險低 爆疫因食客除口罩跳舞、唱歌

金記冰室老闆徐汶緯亦表示，每年聖誕節、除夕，茶餐廳多做到會生意，但疫情下辦公室停辦聚餐，加上晚市禁堂食，多家庭聚餐大減，生意插水式下跌。他認為，食肆防疫措施僅次於醫院，除了政府規定的措施，亦盡量使用電子支付、戴手套抹枱等，即使出現食肆群組，只是因為食客除口罩離開座位跳舞、唱歌所致，強調正常用膳傳播風險好低。

金記冰室老闆徐汶緯認為，正常用膳傳播風險好低，形容食肆防疫措施僅次於醫院。（龔嘉盛攝）

楊位醒：飲食業長期陣痛 因政府防疫不夠決斷

楊位醒表示，本港約有2,000多間中式茶樓，疫情期間約15%已倒閉，不少食肆在「吊鹽水」，不禁指「專家一早講冬天有新一波疫情，點解（政府）無實際行動？」他認為，飲食業忍受長期陣痛，是源於政府不夠決斷，應仿效內地做法，一早規定所有入境人士必須到指定地方隔離14日。徐汶緯亦認為，政府無總結第三波經驗，未能堵塞輸入個案漏洞，令飲食業多努力亦無用。

香港生物科技協會主席于常海表示，希望加強對員工及環境定期檢測，減低隱形傳播及「物傳人」的風險。（資料圖片／龔嘉盛攝）

于常海：現經歷一場無硝煙的戰爭

為挽回市民信心，香港生物科技協會計劃制定一系列指引，例如使用光觸媒消毒、每兩周至少清洗一次冷氣機、制定清潔時間表和清單等，向遵從協議的場所頒發認證。

協會主席于常海表示，現經歷一場無硝煙的戰爭，飲食業傷得最重，故制定科學指引，加強對員工及環境定期檢測，減低隱形傳播及「物傳人」的風險。他續指，飲食業是首批參與者，協會頒發認證後，會抽樣檢查執行情況，業界亦應自律，才達至自救自強。