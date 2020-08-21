預料在9月初推出的全民檢測在本港掀起廣泛討論，據了解政府會憑請醫護及醫科生為市民採樣，不會讓市民自己做。香港檢測和認證局主席于常海直言，醫護做當然最好，但憂慮人手不足，認為應集中協助有需要的人士，否則便是資源錯配。他與研究團隊發現，只要市民對着鏡子，看清楚「吊鐘」和扁桃腺的位置，取樣成功率便接近百分百。 對於有指兒童和長者採咽喉拭子樣本風險高，于常海認為危險只出於不了解採樣方法，而這次全民檢測正是好機會，讓市民學習自行採樣，「對付傳染病一定要用科學思維，唔好人云亦云，諗一百個理由講會遇到咩問題或者困難，而係應該去克服。」

全民檢測・有片｜記者實測咽喉拭子採樣 喉嚨無損但連環咳嗽流淚

全民檢測｜檢測局主席于常海：市民應學對鏡自行採樣 近100%成功

鼻咽拭子最辛苦 深喉唾液難控制

于常海指，現在香港社會對新冠肺炎疫情草木皆兵，相信全民檢測有助市民安心，「同隔離鄰舍見到面都舒服啲啦」。然而，他認為坊間的消息混亂，大家對檢測方式存在誤解，令全民檢測似「好大陣像」。

他稱坊間的採樣方式各有利弊，採鼻咽拭子最辛苦，市民在採樣期間或會打噴嚏；深喉唾液的構思很好，惟吐唾液的份量難以控制，而採樣後的運送及化驗過程亦存在感染風險。 他認為咽喉拭子最為理想，因市民能掌握採樣技巧，而用作放置拭子的瓶子內含殺毒的化學液體，將病毒滅活，變得不具傳染性，故負責運送及化驗的人員均不會被傳染。

于常海指，本港的人手及資源不足，醫護人員已經很疲勞，應集中照顧有需要的人。（盧翊銘攝）

市民對鏡自行採樣 幾乎百分百成功

于常海和研究團隊獲創新及科技局撥款，由4月起收集約500名市民自行採集的咽喉拭子樣本。參加者年齡屆乎0至90歲，涵蓋不同職業背景，當中部份兒童及長者由家人協助取樣。最初有60多人參與研究，按照指引及圖示「撩喉嚨」，但大部份人均不成功。「後來我哋發現係指引寫少咗一句，就係要對住鏡做。」

團隊由5月開始，要求參加者照著鏡子張開嘴巴，看清楚「吊鐘」和扁桃腺的位置採樣，發現幾乎所有人皆成功。如何為之「成功」？于解釋，化驗人員會檢查兩種病毒基因和一種人體基因；而符合要求的樣本必須含有該人體基因，代表拭子已刷到正確位置。

于常海認為，長者及孕婦採樣風險都不高，但事前須清楚了解採樣過程可能出現甚麼反應。（盧翊銘攝）

學習自行採樣 為日後疫症作準備

採樣該自行解決抑或交給醫護負責，坊間議論紛紛。于常海直言，「最好就梗係咩都係醫護人員做晒，但人手不足嘅時候點算呢？」他指，本港的人手及資源不足，醫護人員已經很疲勞，應集中照顧有需要的人。「排隊去搵醫護撩喉嚨係咪實際呢？係咪效率高呢？定係資源錯配呢？應該重新諗一諗。」 他又說，由別人取樣的感覺缺乏安全感，容易令人恐慌，繼而可能發生意外；自行照鏡採樣反而能做好心理準備，不易出錯之餘，更能減低傳染醫護人員的風險。

他續稱，這次全民檢測是學習的好機會，讓市民學習自行採樣。第三波疫情過後，可能還不幸出現第四、五波疫情；數年後更可能出現另一種不明疫症，再需全民檢測，故他認為市民早晚也需學會採樣。「今次有信心咪自己做囉，無信心、欠缺自理能力、小朋友同老人家都可以搵醫護人員幫手採樣。」他又舉例說，美國早前進行大型檢測時，將拭子寄到市民家中，讓他們在家採集樣本，指出外國早已不乏自行採樣的做法。

于常海認為，全民檢測耗費人力和資源的事，而絕大部份參與全民檢測的市民均無受感染，遂適合混合樣本化驗。（盧翊銘攝）

刺激反應屬個別情況

早前澳門有兒童在採集咽喉樣本期間，咬斷並誤吞拭子。澳門衛生當局規定未滿18歲人士，接受病毒檢測只能用鼻咽拭子。于常海認為意外屬個別事件，「唔會用一件事情斷定適唔適合兒童做。」他又稱，意外在任何情況都會發生，我們應想辦法讓風險減到最低，而非擔心可能出現的意外而不做重要的事。

曾有不少醫生指出，長者和孕婦不適合採集咽喉樣本，以免引起刺激反應。于常海表示，「梗會有人唔舒服或者過度緊張，危險只係因為唔知點去做，如果知道點做就唔危險。」他認為長者及孕婦採樣風險都不高，但事前須清楚了解採樣過程可能出現什麼反應，譬如嘔吐和咳嗽。

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倡用混合樣本化驗

于常海認為，全民檢測是耗費人力和資源的事，而絕大部份參與全民檢測的市民均無受感染，遂適合混合樣本化驗。混合樣本即將市民分為數人至數十人一組，然後混合每個小組的樣本一併化驗，若發現小組內有陽性樣本才逐人覆檢。他指，北京、武漢等國內城市亦曾採用此做法應付全民檢測，「如果10000個樣本變1000個樣本，100個樣本變10個樣本，做得快幾多呢！」他表示，咽喉拭子的樣本份量是固定，作混合化驗的效果較為理想。