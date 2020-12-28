疫下港人買車代步避搭公共交通　車價逆市飆　二手車行老闆︰奇蹟

本港新冠肺炎疫情持續近一年，各行各業進入「冰河時期」，然而有危便有機，除了網購市場蓬勃發展外，二手車銷量亦因疫情而大增。車行「Dealguru Auto」營運經理Aden Lee表示，現時二手車市場求過於供，部分車輛的價格更不跌反升。他解釋，市民為了避免感染風險，減少乘坐公共交通工具，致市場交投蓬勃。同時，業內人士於疫情爆發初期，因擔心未來的經營環境，為求生存薄利多銷，「諗住平平地賺少啲都賣，誰不知賣咗又收唔返。」

Aden指，市民為了避免感染風險，減少乘坐公共交通工具，以致二手車市場交投蓬勃。 （黃舒慧攝）

新冠肺炎疫情於全球各地愈演愈烈，病毒彷彿無處不在，政府專家顧問袁國勇曾多次警告，交通工具及食肆是高危的傳播途徑。根運輸署最新的資料顯示，在去年12月疫情爆發前，本港公共交通乘客總人次約1,180萬，但今年9月已降至944萬，相較下減少240萬人次。同時，私家車登記總數持續上升，由628,230升至643,422個登記，升了2.4%。兩個數字除了反映部份市民因避疫少出街以及在家工作外，亦同時顯示他們似乎有減少乘坐交通工具，轉為自駕代步的趨勢。

事實上，汽車業內人士亦觀察到社會上出現自駕代步的趨勢。車行「Dealguru Auto」營運經理Aden Lee表示，過去20多年以來，每逢經濟不景，二手車的銷情均會下滑進入寒冬。

但他以「奇蹟」形容今年的銷情，市場上出現缺貨的情況，尤其以日本及歐洲較熱門的品牌，如寶馬、林寶堅尼、法拉利等，尤其設備優良、價格適宜的車款最為短缺。而在市場求過於供的情況下，部分二手車的價格更不跌反升。「好估唔到，因為私家車嚟計，經濟條件唔好嘅時候，二手車行係寒冬期。」

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市民購二手車 避搭公共交通減感染風險

Aden續說，行家在疫情爆發初期，擔心未來的經營環境，為求生存薄利多銷，「諗住平平地賺少啲都賣，誰不知賣咗又收唔返。」事隔一年，他認為今次新冠肺炎疫情較為特殊，相比當年SARS的持續時間更長。市民為了避免感染風險，減少乘坐公共交通工具，以致二手車市場交投蓬勃。

「我見到有兩公婆喺疫情底下搵少咗錢，可能加埋先搵萬幾蚊個月，咁佢哋都會買架代步車。幾萬蚊架車，買完個心態係用一兩年賣返出去，3萬蚊嘅車，點都可以賣返兩萬蚊出去。佢喺疫情底下用一兩年，只係用一萬蚊嘅價錢，付出咗個折舊。」

近年原材料的價格不斷上漲，車廠的定價亦相對提高，例如同等級的房車相隔10年，價格已提升逾1倍。（黃舒慧攝）

客戶認為年份較新的二手車物超所值

其實在疫情爆發前，二手車的需求已逐年上升，「其實香港係個好好嘅地方，喺我接觸呢廿幾年以黎。有一個秘訣，就係冇車係賣唔到嘅。」Aden指，因港人追求更高的生活質素，車廠推出新車款的次數更頻繁，變相刺激客戶換車的意欲。部分客戶認為，購買年份較新的二手車，可節省維修及補養費用，外觀上與新車無異，在理性消費的角度下認為更物超所值。

Aden亦透露，由於近年原材料的價格不斷上漲，車廠的定價亦相對提高，例如同等級的房車相隔10年，價格已提升逾1倍。他指，雖然毛利率不變，但整體車輛的總金額上漲，利潤亦因此增加。「車價高咗，起碼可以追到通漲先。」

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車行︰近呢10年係個淘汰賽

雖然市場的前景樂觀，但Aden認為一直以來，二手車的銷售方式並不透明，有改善空間。他計劃於網上推出「暗標」銷售平台，仿傚地產中介商的高透明度，車行負責聯絡買賣雙方，列明投標的價格，並提供出售車輛的資料及驗車報告。倘若顧客在中標後，亦可聘用其他公司二次驗車。如無問題，雙方則可親自見面簽約，車行僅賺取固定的佣金。「其實成個行業或出名既汽車網站，係冇一個可以好肯定咁答覆個客︰我10日內畀個結果你。」

Aden透露，將於今個月內招收商務會員及個人會員，即行外人士亦可透過平台出售二手車。他期望革新銷售方式後，可解決業界二手車貨源不足的問題。他亦指，近年來科網發展急速，業內有公司因追趕不上潮流而虧損，「近呢10年係個淘汰賽，有人賺錢有人蝕錢，科網令到行業必須有轉變，如果用返以前嗰套，係會有少少蝕底。」